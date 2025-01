video suggerito

Ancora nessuna notizia della 14enne Martina, scomparsa da oltre una settimana: "Aiutateci a ritrovarla" Non si hanno ancora notizie di Martina Vitanza, la 14enne che è sparita dalla provincia di Pavia ormai più di una settimana fa. La famiglia chiede aiuto per ritrovarla.

A cura di Ilaria Quattrone

Martina Vitanza (foto da Penelope Lombardia – Facebook)

È scomparsa da oltre una settimana. Sparita nel nulla senza avvisare né un amico né un familiare. Martina Vitanza ha solo quattordici anni e si è allontanata da casa sua il 16 gennaio. Vive con la sua famiglia a Cura Carpignano, un comune di appena cinquemila abitanti della provincia di Pavia. I parenti, non vedendola rientrare, hanno subito avvisato le forze dell'ordine che stanno lavorando giorno e notte per riportarla a casa.

Alta un metro e 55 centimetri, capelli e occhi castani, in quel maledetto 16 gennaio indossava una felpa grigia con cappuccio, un bomber nero, pantaloni della tuta grigi e scarpe da ginnastica Nike bianche. Ovviamente potrebbe essersi cambiata. Potrebbe indossare altri capi di abbigliamento. Al momento della sua sparizione, non aveva né un cellulare né documenti né soldi. Potrebbe quindi essere in difficoltà. E potrebbe non essere da sola. Con lei potrebbe esserci qualcuno che la sta ospitando o aiutando a nascondersi.

Sono certamente ore di apprensione, paura e spavento. E, per questo motivo, la famiglia si è affidata anche all'associazione Penelope Lombardia che da diversi anni assiste i familiari di persone scomparse lanciando appelli sui social network e cercando con loro i cari spariti. E proprio nella segnalazione lanciata sui social, dove è stata pubblicata la foto di Martina, si legge: "Emergenza! La famiglia di Martina chiede l'aiuto di tutti per riportarla a casa! Ha solo 14 anni! Grazie a tutti". E poi si invita chiunque dovesse vederla a contattare le forze dell'ordine al 112 o o l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380-7814931.