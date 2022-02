È morto l’imprenditore Giuseppe Ballarini: era il “re delle pentole” È morto a causa di una rara malattia autoimmune Giuseppe Ballarini, imprenditore 74enne. Era il presidente dell’omonima azienda con sede principale a Rivarolo Mantovano, tra le più importanti produttrici di pentole e accessori per cucina.

A cura di Francesco Loiacono

Giuseppe Ballarini e la sua azienda

È morto a causa di una malattia rara l'imprenditore Giuseppe Ballarini. Aveva 74 anni ed era il presidente dell'azienda di famiglia con sede a Rivarolo Mantovano che da oltre un secolo è tra i più importanti produttori di pentole e accessori per cucina. Ballarini era stato ricoverato d'urgenza la scorsa settimana all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una rara malattia autoimmune che gli era stata diagnosticata da poco e che ha avuto un decorso rapidissimo. Le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso: l'imprenditore è finito in terapia intensiva e, dopo qualche breve segnale di risposta alle terapie, è poi deceduto nella serata di lunedì 7 febbraio. Ballarini era sposato con la moglie Maria Grazia e lascia due figli, Alessandro e Luca.

La storia dell'azienda Ballarini

Adesso saranno proprio i due figli dell'imprenditore, che già ricoprono ruoli chiave nell'azienda, a continuare a guidare la Ballarini assieme ai loro cugini Angelo e Guido. Anche se nel 2015 la società è stata infatti ceduta alla multinazionale tedesca Zwilling, la guida della Ballarini è sempre rimasta nelle mani della famiglia del fondatore. Fu Paolo Ballarini, nel lontano 1889, a dare avvio a quello che all'epoca era un piccolo laboratorio artigianale per la produzione di articoli in metallo, tra cui anche utensili per cucina. Nel corso degli anni l'azienda ha affrontato tutti i cambiamenti produttivi, trasformando la propria produzione da artigianale a industriale e innovandosi costantemente. Nel 1967 venne prodotta la prima pentola col rivestimento interno in teflon, mentre è del 2009 l'apertura di una linea di produzione legata al mondo professionale della cucina.

I funerali domani pomeriggio a Rivarolo Mantovano

La Ballarini è oggi un'azienda consolidata con un fatturato che proviene per il 70 per cento dalle esportazioni in tutto il mondo. Il logo con le due torri merlate della rocca dei Gonzaga, che dal 1941 contraddistingue il marchio, è uno dei tanti esempi dell'eccellenza italiana nel mondo. Un'eccellenza alla quale ha contribuito attivamente anche Giuseppe Ballarini, i cui funerali saranno celebrati giovedì 10 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Rivarolo Mantovano.