video suggerito

È di Gianfranco Bonzi il corpo ritrovato nell’Adda: era scomparso 4 mesi fa dopo una truffa amorosa È di Gianfranco Bonzi, il custode scomparso lo scorso 23 marzo da Milano, il corpo ritrovato alcuni giorni fa nel fiume Adda. A riconoscerlo è stato il figlio Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Gianfranco Bonzi (da Facebook)

È di Gianfranco Bonzi, il custode scomparso lo scorso 23 marzo da Milano, il corpo ritrovato alcuni giorni fa nel fiume Adda. A riconoscerlo è stato il figlio Luca. "Mi sento sereno e distrutto! Riposa in pace papà, non importa cosa hai fatto", ha scritto sulla sua pagina social. "Ti ameremo tutti per sempre. Non soffrire più e ti prego guardami ora più che mai".

Bonzi, prima di sparire nel nulla, aveva confidato ai partecipanti di un gruppo Facebook di avere intenzione di farla finita dopo una grande delusione amorosa. La Procura, ora, indaga per istigazione al suicidio: il sospetto è che l'uomo, 59 anni, si sia allontanato dopo essere incappato in una vera e propria truffa amorosa sui social, nascosta dietro un profilo fake che l'aveva contattato spacciandosi per la cantante britannica Dua Lipa. "Forse quando ha scoperto la verità si è vergognato", erano state le parole del fratello di Gianfranco in diretta a Chi l'ha visto.