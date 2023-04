Due borseggiatrici cercando di rapinare una donna in metro: le blocca un poliziotto fuori servizio Due borseggiatrici sono state fermate da un poliziotto fuori servizio mentre stavano derubando una donna in metropolitana.

A cura di Giorgia Venturini

Stavano cercando di derubare una donna di 44 anni originaria dell'India mentre si trovava in metropolitana tra la stazione Repubblica e Turati. A fermare due borseggiatrici, entrambe incinte, è stato un poliziotto fuori servizio che si è accorto in tempo di quello che stava accadendo. Tutto è avvenuto attorno alle 13.30 di ieri venerdì 31 marzo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, le due borseggiatrici erano sulla metropolitana quando hanno visto la 54enne, turista a Milano, e hanno provato ad avvicinarla con l'obiettivo di sottrarle il portafoglio. A bloccare le due ladre è intervenuto un poliziotto fuori servizio che ha poi subito chiamato in Questura per avere rinforzi.

L'arresto delle due ladre

Con le due donne, una di 22 e una di 28 anni, il poliziotto è sceso alla fermata successiva della metropolitana. Subito la refurtiva è stata consegnata alla sua legittima proprietaria che ha presentato subito denuncia. Dagli accertamenti sulle due ladre è emerso che entrambe avevano dei precedenti per lo stesso tipo di reato.

Leggi anche Perché potrebbe commettere un reato chi filma e pubblica i video delle presunte borseggiatrici in metro

I video alle borseggiatrici in metro

Soprattutto in questi ultimi giorni quello delle borseggiatrici è un tema al centro di varie polemiche. Primo tra tutte si sta discutendo tra l'opinione pubblica e i politici della pratica – portata avanti da alcune pagine Instagram – di riprendere con video e foto alcuni volti di presunte borseggiatrici in cui le si accusa di aver commesso furti.

Nei mesi scorsi, addirittura, gruppi di cittadini si sono organizzati sui social e si sarebbero dati appuntamento in alcune stazioni della metropolitana, armati di cellulari e megafoni, per individuare queste ragazze e – a parer loro – indicare ai presenti un pericolo che però è solo presunto. Fortunatamente tanti altri cittadini hanno voluto far presente che questa attività è ai limiti della civiltà, oltre che della legalità.