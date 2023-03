Dopo i video sui social, in metro a Milano spuntano i manifesti con i volti delle presunte borseggiatrici Dopo le polemiche sui video delle presunte borseggiatrici diffusi sui social, spuntano anche foto segnaletiche attaccate abusivamente sui cestini fuori dalle stazioni della metro di Milano.

"Attenzione. Si segnala la presenza di donne borseggiatrici": è quanto scritto in un volantino attaccato su un cestino della immondizia fuori dalla stazione della metropolitana lilla della linea M5 Gerusalemme a Milano. Non solo parole, ma anche una fotografia che – secondo l'autore – dovrebbe aiutare a identificare la presunta delinquente. Questo è uno delle tante azioni, l limite della legalità, che – sulla falsa riga di quanto aveva proposto diverso tempo fa il parlamentare Riccardo De Corato – alcuni gruppi di cittadini hanno deciso di portare avanti nei confronti di queste donne.

I video delle borseggiatrici riprese il metropolitana

E infatti, solo alcune settimane fa, ha sollevato diverse polemiche la pratica – portata avanti da alcune pagine Instagram – di riprendere alcuni volti di presunte borseggiatrici in cui le si accusa di aver commesso furti. Nei mesi scorsi, addirittura, gruppi di cittadini si sono organizzati sui social e si sarebbero dati appuntamento in alcune stazioni della metropolitana, armati di cellulari e megafoni, per individuare queste ragazze e – a parer loro – indicare ai presenti un pericolo che però è solo presunto.

Alcuni cittadini hanno contestato questa prassi

Fortunatamente tanti altri cittadini hanno voluto far presente che questa attività è ai limiti della civiltà, oltre che della legalità. Tra coloro che hanno posto l'attenzione sul tema, è stata la consigliera comunale del Partito democratico Monica Romano. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, per esempio, aveva spiegato che – per quanto condannasse chiunque commetti un reato – riteneva pericoloso questa prassi perché promuove l'idea di doversi e potersi fare, lì dove si credi che manchi tutela, giustizia da sé.

Mentre l’avvocato Mauro Festa, dello studio LegalFor esperto sul tema privacy, aveva spiegato sempre a Fanpage.it che anche questa pratica potrebbe essere un reato, sopratutto per quanto riguarda la diffusione del video sui social.