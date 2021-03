La guardia di finanza di Milano ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 17 individui emessa dal giudice per le indagini preliminari. Come riportato dalle fiamme gialle, gli arresti sono scattati stamattina al termine dell'operazione Royale sul coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Milano.

In 17 accusati di traffico di droga: dai quartieri agli altri Paesi

Le indagini, scattate nel gennaio del 2019, hanno permesso ai finanzieri di arrestare dieci persone in Spagna per reati connessi al traffico di stupefacenti e al maxi sequestro di sei tonnellate di cannabis. delle 17 persone raggiunte oggi dalla misura cautelare, sette sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari e nove hanno ricevuto l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di spaccio di traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e tentato furto e tentata rapina. Come riportato dalla guardia di finanza, gli investigatori hanno individuato tre gruppi di persone, tra italiani e stranieri, che gestivano lo spaccio di droga, tra marijuana e cocaina, in diversi quartieri di Milano. Un altro dei gruppi si occupava dell'hinterland milanese e smerciavano cocaina, hashish e diversi altri tipi di marijuana. Infine la terza cellula si occupava del traffico in Albania e Germania. Nel mese dello scorso luglio, i militari delle fiamme gialle hanno individuato una vasta piantagione di marijuana in Spagna e una villa utilizzata per essiccare i raccolti. Allora, erano state sequestrate quasi 8.000 piante di erba per un peso complessivo pari a 5.790 chilogrammi.