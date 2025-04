video suggerito

Donna viene picchiata in casa e muore all'ospedale, il figlio arrestato per omicidio: "É stato un infarto" Gianrico Dario Ricci, il 37enne arrestato per la morte della madre Daniela Guerrini a Cinisello Balsamo, è stato interrogato. Prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'uomo ha ribadito la versione già fornita in precedenza, secondo la quale la donna avrebbe avuto un malore.

Immagine di repertorio

Durante l'interrogatorio di garanzia davanti alla gip del tribunale di Monza, Gianrico Dario Ricci, il 37enne arrestato per la morte della madre Daniela Guerrini a Cinisello Balsamo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima di restare in silenzio davanti alla giudice, però, l'uomo avrebbe dichiarato soltanto "Mia madre è morta d'infarto".

Durante l'interrogatorio che si è svolto nella mattina di oggi, lunedì 14 aprile, Ricci è apparso confuso e non ha risposto alle domande del magistrato. Si è limitato quindi a ripetere la versione raccontata la sera del 16 marzo ai sanitari del 118, intervenuti dopo che lui aveva chiesto aiuto perché, a detta sua, la donna respirava faticosamente dal giorno precedente e aveva perso i sensi.

Dopo l'arrivo dei soccorsi, la madre 68enne era stata trasferita all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni dove i medici avevano notato sul suo corpo e sul viso diverse lesioni e le avevano diagnosticato un'emorragia celebrale, oltre alla frattura di una vertebra. Insospettiti, i medici avevano allertato le forze dell'ordine, che avevano avviato le indagini. L'autopsia ha permesso di scoprire che la morte della donna era stata causata da un'emorragia celebrale a sua volta derivata dalle numerose lesioni riconducibili a violenze fisiche subite all'interno di un quadro familiare definito dagli investigatori "estremamente problematico".

A far convergere i sospetti sul 37enne (già denunciato per maltrattamenti in famiglia) come responsabile di queste violenze sarebbero state poi le intercettazioni telefoniche, nelle quali il padre, parlando al telefono con la figlia di quanto accaduto alla moglie, avrebbe detto "Lo sai com'è tuo fratello". Questi elementi hanno portato all'arresto di Ricci con l'accusa di omicidio aggravato.