Donna uccisa in casa a Milano: il marito confessa dopo essere stato fermato dai carabinieri Una donna è stata trovata morta in una casa a Milano: l’uomo, fermato dai carabinieri, ha confessato l’omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata trovata morta in casa in via Lope de Vega a Milano: in base alle prime informazioni diffuse, sarebbe stata uccisa nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, dal marito. L'uomo è stato trovato dai carabinieri in viale Liguria. Dopo averlo bloccato, ha confessato il gesto.

La donna uccisa con un'arma da taglio

Una volta ricevuta la notizia dell'omicidio, la polizia si è precipitata al civico 11 di via Lope de Vega. All'interno hanno trovato il corpo della donna: un primo esame svolto sul cadavere sosterebbe che la vittima sia morta a causa di ferite da arma da taglio. Al momento non è chiaro né quante ferite né che tipo di lesioni possa aver riportato e possano aver causato la morte della donna.

L'uomo trovato dai carabinieri mentre vagava in strada

Non solo. Non è stata ancora diffuso alcun dettaglio circa il ritrovamento di una possibile arma del delitto. L'uomo, in base a quanto apprende Fanpage.it, è stato avvistato dai carabinieri mentre vagava in strada. Forse aveva i vestiti sporchi di sangue e questo potrebbe aver spinto i militari a bloccarlo o forse le forze dell'ordine erano state allertate dai vicini di casa che potrebbero aver sentito le urla della donna.

Bisognerà aspettare ancora qualche ora per avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Quello che è certo è che, una volta fermato, ha confessato l'orribile gesto ai carabinieri. Nessuna notizia ancora sul movente né tantomeno sulla dinamica della vicenda. I rilievi della polizia di stato e l'interrogatorio delle prossime ore potranno fornire tutti gli elementi necessari a ricostruirla.