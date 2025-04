video suggerito

Donna uccisa a coltellate sotto casa a Samarate: per l'omicidio è stato fermato il marito Una donna di 55 anni è stata uccisa a coltellate dal marito questa sera, mercoledì 16 aprile, mentre tornava dal lavoro a Samarate (Varese). La coppia era in fase di separazione.

Una donna di 55 anni è stata uccisa a coltellate questa sera, mercoledì 16 aprile, davanti alla sua abitazione in via San Giovanni Bosco a Samarate (Varese). Per l'omicidio, avvenuto poco prima delle 19, è già stato fermato il marito, 57 anni.

La vittima, aggredita sotto gli occhi dei genitori nel cortile condominiale, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale a Legnano (Milano), dove è morta nonostante i disperati tentativi di rianimazione.

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese intanto, all'altezza di via Torino, avrebbero bloccato col taser l'uomo, che in mano stringeva ancora il coltello utilizzato per il delitto, e lo avrebbero portato in caserma: sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, spiegando di avere appena accoltellato a morte la consorte.

Stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe aggredito la 55enne mentre scendeva dall'auto dopo una giornata di lavoro. La coppia, che ha due figli maggiorenni, era in fase di separazione.