Donna spruzza lo spray urticante a un 22enne al bancomat a Milano e gli ruba 2mila euro in contanti Un 22enne è stato rapinato nella notte tra martedì e mercoledì 28 giugno allo sportello bancomat di via Farini a Milano. Una donna gli ha spruzzato lo spray urticante al volto e gli ha portato via 2mila euro in contanti.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 22 anni è stato rapinato nella notte tra martedì e mercoledì 28 giugno in via Farini a Milano, poco lontano dal Cimitero Monumentale. Il giovane aveva appena ritirato 2mila euro in contanti da uno sportello bancomat quando una donna lo ha aggredito strappandogli di mano le banconote. All'arrivo degli agenti della polizia, la rapinatrice era già fuggita.

È accaduto tutto in pochi istanti intorno all'una di notte. Un 22enne, cittadino egiziano incensurato e regolare in Italia, aveva appena ritirato contanti da uno sportello bancomat di via Farini.

Quando si è voltato, il giovane si è ritrovato di fronte una donna che gli ha spruzzato lo spray urticante al volto. Una volta stordito, gli ha strappato dalle mani le banconote e si è allontanata. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, la donna si sarebbe allontanata a bordo di un'auto con i suoi 2mila euro. All'arrivo degli agenti, però, la rapinatrice aveva già fatto perdere le proprie tracce.