Donna prende a manganellate una coppia per una mancata precedenza, bloccata dai passanti Una donna ha preso a manganellate una coppia a Borgosatollo (Brescia) perché non le ha dato la precedenza. Alla lite hanno assistito alcuni testimoni che sono intervenuti per bloccare e disarmare la 31enne.

A cura di Enrico Spaccini

Una 31enne si è scagliata contro una coppia impugnando un manganello perché non avevano rispettato una precedenza. È successo ieri sera, giovedì 7 settembre, intorno alle 21 in via Molino Vecchio nel centro di Borgosatollo, in provincia di Brescia. Alla lite hanno assistito diversi testimoni, tra i quali alcuni sono intervenuti per riportare la calma prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tutti e tre sono stati poi trasportati in ospedale e sul caso ora indagano i carabinieri di Brescia.

La lite per una mancata precedenza

Secondo quanto riferito da alcuni passanti e residenti tra via Molino Vecchio e la piazza centrale di Borgosatollo, sarebbe stata la 31enne la prima a scendere dalla propria auto. All'inizio la donna si è messa a inveire contro la coppia a bordo dell'altra vettura colpevole, a suo dire, di non aver rispettato una precedenza.

Dopodiché, la 31enne è tornata alla propria macchina e dal bagagliaio ha estratto un manganello telescopico. Con questo avrebbe colpito prima la carrozzeria dell'auto poi anche i due all'interno.

I passanti sono intervenuti per calmare la 31enne

Il tutto si è svolto davanti a diversi testimoni che sarebbero poi intervenuti per placare la 31enne. Altri, invece, hanno chiamato le forze dell'ordine. La 31enne, alla fine, è stata bloccata e disarmata. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri con due volanti e un'ambulanza del 118.

I tre coinvolti nella lite sono stati trasportati in ospedale. La 31enne e la coppia, lei di 39 anni e lui di 51 anni, hanno riportato contusioni che sono state dichiarate guaribili tra i 7 e i 20 giorni. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri di Brescia che dovranno valutare eventuali provvedimenti e che intanto hanno già raccolto le testimonianze delle vittime e di chi ha assistito alla scena.