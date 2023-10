Donna investita da un monopattino a Milano e sbatte la testa sull’asfalto: ricoverata in gravi condizioni Una donna di 72 anni è stata investita da un monopattino a Milano nella mattinata del 16 ottobre. Nella caduta ha picchiato violentemente la testa ed è stata soccorsa e ricoverata d’urgenza in ospedale. È l’ennesimo caso dall’inizio dell’anno.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una donna di 72 anni è stata investita da un monopattino mentre attraversava la strada a Milano nella mattinata di lunedì 16 ottobre. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in via Fiuggi, periferia Nord del capoluogo lombardo. È l'ennesimo caso in città dall'inizio dell'anno.

Donna investita da un monopattino elettrico

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata travolta da un monopattino elettrico guidato da un giovane di 35 anni di nazionalità egiziana. L'impatto con il mezzo è stato violento e la 72enne è caduta a terra picchiando la testa. Ha riportato un trauma cranico ed è stata soccorsa dai volontari del 118 prontamente accorsi sul posto.

La donna è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. All'arrivo in pronto soccorso le sue condizioni sono risultate particolarmente gravi ed è stata ricoverata in codice rosso.

Altri tre incidenti a Milano in poche ore

Nella mattinata del 16 ottobre, quello di via Fiuggi non è stato l'unico incidente con pedoni coinvolti a Milano. Intorno alle 12.30 una ragazza di 20 anni è stata investita in viale Cassala, in zona Navigli, senza riportare gravi ferite. È stata accompagnata in ospedale in codice verde. A poca distanza, in viale Misurata, altri due pedoni sono stati investiti sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada: si tratta di una donna e un ragazzo portati ricoverati in codice giallo.

Dall'inizio dell'anno sono numerosi gli investimenti a Milano che hanno già causato dodici vittime. Donato Modugno è stato solo l'ultimo in ordine di tempo. Il 13 ottobre ha perso la vita dopo essere stato investito in zona Lambrate. Le sue condizioni erano peggiorate mentre si trovava ricoverato all'ospedale Policlinico della città.