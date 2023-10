Travolta da un’auto che fa inversione: motociclista ricoverata in gravi condizioni Una 42enne è stata investita a Milano mentre era in sella alla sua moto da un’auto che stava facendo una manovra di inversione. La donna è stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una donna di 42 anni è stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua moto. È accaduto a Milano nella serata di ieri, lunedì 2 ottobre. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale.

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, la motociclista si trovava in via delle Forze Armate, all'altezza del civico 173, quando è stata urtata da un'auto che stava facendo inversione di marcia.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, la donna era in sella alla sua Yamaha quando il conducente della vettura, parcheggiata a lato della strada, si è immesso sulla carreggiata effettuando la manovra. Non si sarebbe accorto del sopraggiungere della 42enne, centrandola in pieno.

Immediatamente è stata allertata la centrale operativa del Numero unico per le emergenze 112 che ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un'automedica. All'arrivo dei soccorritori del 118 la donna ha ricevuto le prime cure sul posto. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano dove si trova ricoverata. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.