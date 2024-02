Diventa mamma a 13 anni, il giudice condanna il fidanzato: “Ma non ci fu costrizione” Dopo la condanna a otto mesi (con pena sospesa) per il ragazzo di 21 anni che nel 2022 fa aveva avuto una figlia con la fidanzatina di 13 anni nel Mantovano, arrivano le motivazioni della sentenza dello scorso 14 dicembre. Per il gip si tratta di una “esperienza occasionale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Dopo la condanna a otto mesi (con pena sospesa e obbligo di frequentare un corso rieducativo) per il ragazzo di 21 anni che nel 2022 fa aveva avuto una figlia con la fidanzatina di 13 anni nel Mantovano, arrivano le motivazioni della sentenza: il giudice dell’udienza preliminare di Mantova Arianna Busato ha stabilito per il giovane il minimo della pena visto il "grado di coartazione minimo, se non addirittura nullo”, e valutato il contesto in cui si sono maturati i fatti.

I due avevano iniziato la propria storia nell'estate di tre anni fa, risaputa e approvata dalle rispettive famiglie. "Anche la lesività del fatto deve ritenersi minima, sempre in considerazione delle modalità così come narrate dalla parte offesa e della circostanza che nel frattempo è nata una bambina di cui gli stessi si prendono cura, con l’aiuto delle famiglie”, scrive il magistrato. "Il giovane è incensurato. L’accaduto va considerato un’esperienza occasionale”.

Cadono le accuse invece per la madre della ragazzina, oggi 15 anni, che cresce la propria bambina di due anni con il supporto della famiglia d'origine. Non ci sarà insomma alcun processo per la 51enne, inizialmente accusata di omessa vigilanza nei confronti della figlia che al tempo frequentava le scuole medie. All’inizio dell’udienza preliminare, lo scorso ottobre, la Procura di Mantova aveva infatti esteso a lei lo stesso reato contestato al ragazzo (indagato per atti sessuali con minore di anni 14) “perché, quale madre della persona offesa, istigava la figlia minore ad accondiscendere alle richieste”.