Mette incinta una ragazzina di 13 anni: pena sospesa per un 21enne È stato condannato a otto mesi di reclusione il ragazzo di 21 anni che, due anni fa, mise incinta una giovane di 13 anni: per lui arriva la condanna con pena sospesa e non menzione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, è stato condannato a otto mesi di reclusione il ragazzo di 21 anni che è stato accusato di atti sessuali su minori per aver messo incinta, due anni fa, una tredicenne. Per lui è stata però prevista la pena sospesa e la non menzione nel casellario giudiziario. I due hanno avuto una figlia, che oggi ha 16 mesi, e adesso convivono.

La madre della giovane è stata assolta dall'accusa di mancato controllo

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Mantova. I giudici hanno deciso anche per il non luogo a procedere nei confronti della madre della ragazzina. La donna, infatti, era stata accusata di mancato controllo sulla figlia minorenne. Non è stata quindi accolta la richiesta della Procura. Gli inquirenti avevano infatti chiesto per il giovane una condanna a dieci mesi e 25 giorni di reclusione.

Non sono soddisfatti nemmeno i legali del 21enne: gli avvocati infatti avevano richiesto l'assoluzione. Non è escluso quindi che, come riporta il quotidiano La Repubblica, non si decida di ricorrere in Appello. Sentimenti completamente diversi, invece, per la madre della tredicenne. La donna, che abita in provincia di Verona, è ovviamente soddisfatta della caduta di ogni accusa.

Le indagini partite da una segnalazione ai servizi sociali

A denunciare l'accaduto sono stati gli insegnati della ragazzina. I docenti, infatti, avevano notato il pancione. Avevano così avvertito i servizi sociali che poi aveva segnalato i fatti alla Procura. Per il 21enne – che all'epoca aveva 19 anni – è partita un'indagine per violenza sessuale mentre per la madre di mancato controllo.

"Io ho sempre detto a mia figlia di non bruciare le tappe, che ogni frutto ha la sua stagione. Ma come si fa con questi ragazzi? Appena giri l’occhio fanno ciò che vogliono”, aveva affermato la madre appena saputo di essere stata indagata.