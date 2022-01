Dito mozzato trovato per strada a Milano: mistero vicino a una ricicleria Un dito umano mozzato è stato trovato per strada a Milano, davanti a una ricicleria. Due vigilanti avevano visto un uomo intento a cercare qualcosa: “Cerco un dito con un anello”, avrebbe detto loro prima di dileguarsi.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Macabro ritrovamento a Milano, vicino alla ricicleria Amsa di piazzale delle Milizie. Ieri mattina i poliziotti hanno ritrovato, seminascosto tra le foglie, un dito umano mozzato. Si tratterebbe, stando a quanto comunicato, delle prime due falangi di un anulare: i resti umani sono stati portati all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini, in attesa che il legittimo proprietario si palesi per reclamarli. Non è sicuro però che ciò avverrà: stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", infatti, il proprietario del dito potrebbe essere un uomo che la notte precedente si era introdotto illecitamente nella ricicleria e, sorpreso da un vigilante, era scappato scavalcando la cancellata. Le immagini di una telecamera avevano però immortalato anche un inconveniente nella fuga: e cioè che il fuggitivo sembrava essere rimasto per alcuni attimi incastrato con una mano nella recinzione.

È plausibile dunque che l'uomo abbia perso il dito proprio durante il tentativo di furto e la successiva fuga. La mattina di mercoledì, poco prima del macabro ritrovamento, un'auto si è fermata davanti alla ricicleria: ne è uscito un uomo che ha iniziato a rovistare tra le foglie e che, quando gli addetti alla vigilanza si sono avvicinati e gli hanno chiesto cosa stesse cercando, ha risposto loro: "Un dito con un anello". I vigilanti a quel punto hanno chiamato la polizia ma, all'arrivo della volante, l'auto si era già allontanata. Chissà se adesso, leggendo le news relative al dito ritrovato, il proprietario cercherà di recuperarlo, consapevole degli eventuali guai giudiziari ai quali potrà andare incontro.