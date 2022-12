Dimentica di rinnovare il pass, prende 645 multe in 14 giorni: “Non so come pagare 50mila euro” L’autista di un’auto a noleggio con conducente ha dimenticato di rinnovare il pass per le zone a traffico limitato e ora si ritrova a dover pagare 50mila euro di multe prese in 14 giorni.

L'ammontare totale è di quasi 50mila euro e manderebbe totalmente in crisi la (piccola) ditta individuale di un autista di noleggio con conducente, che dà anche da lavorare a un paio di persone. È infatti questo l'importo complessivo delle 645 multe, da 75 euro l'una, prese in appena 14 giorni da Arif Shahid Muhammad, titolare dell'azienda per una banale dimenticanza.

Il pass per le Zone a traffico limitato

"Sono stato lontano dall’Italia per diversi mesi per assistere mia madre malata in Pakistan e non mi sono ricordato che il pass aveva validità fino al 31 luglio e che dovevo contattare il Comune per rinnovarlo", racconta l'involontario protagonista della vicenda a Il Giorno.

Così, ogni volta che l'auto si è ritrovata a transitare sotto le telecamere che vigilano sulle zone a traffico limitato, la targa è stata fotografata e, non risultando il pass per le auto a noleggio con conducente, è scattata la sanzione.

In realtà Arif Shahid Muhammad avrebbe diritto a passare nelle Ztl con la sua auto da lavoro proprio perché svolge il servizio di trasporto. Ma, senza il pass rinnovato, parte immediatamente la multa.

L'appello al Comune

Arif Shahid Muhammad, che intanto si è rivolto a un avvocato per cercare una soluzione, prova a lanciare anche un appello al Comune di Milano tramite le pagine del quotidiano milanese: "Non so proprio come fare a pagarle, Spero che si riesca a trovare una soluzione: è impossibile per me affrontare una spesa del genere".

Al suo fianco si è subito schierata l’associazione di categoria degli ncc: "Bisogna dare la possibilità al multato di rendersi conto del comportamento non corretto, non inondarlo di verbali".