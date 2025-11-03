Diciottenne scomparsa a Milano la sera di Halloween: il padre lancia un appello sui social

Alessia Gianatti, residente a Capiago Intimiano (Como), è scomparsa da due giorni. La 18enne è stata vista l’ultima volta attorno alle ore 19:00 della sera di Halloween fuori dalla discoteca Play Club, in viale Monte Grappa, a Milano. Il padre ha lanciato un appello sui social.

Alessia Gianatti, la 18enne scomparsa a Como

Dalla mattina di sabato 1 novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano, in provincia di Como. La ragazza è stata vista l'ultima volta attorno alle ore 19:00 della sera di Halloween fuori dalla discoteca Play Club, in viale Monte Grappa, a Milano. A lanciare l'allarme sui social è stato il padre della ragazza.

Alessia Gianatti, l'appello sui social

Alessia Gianatti ha 18 anni, i capelli "colorati di rosa/arancio" ed è alta all'incirca un metro e settanta. Oltre a questo, ha un tatuaggio dei Pokemon sul retro della caviglia. "Indossava l'abbigliamento che si vede nella fotografia", ha scritto il padre su un post su Facebook, preoccupato per l'incolumità e la salute della figlia: risulta, infatti, che la 18enne abbia bisogno di assumere regolarmente medicinali che, al momento della scomparsa, non aveva con sé. La sparizione, oltre alla famiglia, sta mobilitando diversi amici e conoscenti.

"Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista, contatti subito le forze dell’ordine", ha concluso l'uomo sui social. "Condividete per favore, ogni aiuto può essere prezioso".