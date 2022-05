Danneggiata la statua di Tex Willer a Milano, l’assessora Mandelli: “Cavalcata dai bambini” La statua in bronzo di Tex Willer a Milano è stata danneggiata. L’assessora Mandelli smentisce atti di vandalismo: “Stiamo cercando di sensibilizzare genitori e famiglie”.

A cura di Enrico Spaccini

La scultura di Tex Willer ai giardini Bonelli di Milano

Tex Willer ha dovuto affrontare negli anni Proteus, l'uomo dai cento volti, El Muerto, il pistolero dal volto sfigurato, e perfino Mefisto, il maestro dell'occultismo nemesi del ranger texano. Temibili avversari che hanno messo a dura prova le capacità di uno dei personaggi del fumetto italiano più amato di tutti i tempi. Tuttavia, per quanto pericolosi, Tex ha sempre avuto la meglio. Solo un nemico è riuscito ad abbatterlo: i bambini. Da un paio di giorni, la scultura dedicata al pistolero non gli rende giustizia. "Ahimè è stata ‘cavalcata' da alcuni bambini", ha commentato su Facebook Veruska Eugenia Mandelli, assessora alla Cultura e cittadinanza attiva al Municipio 8 di Milano.

La scultura in bronzo e i giardini Bonelli

La scultura era stata inaugurata nel giugno del 2021 nei giardinetti di via Mac Mahon, nel quartiere Ghisolfa, intitolati proprio a Gianluigi Bonelli: il fumettista ed editore milanese dalla cui penna nacque Tex Willer nel 1948. Il pennello che ne definì i tratti su carta era di Aurelio Galleppini, in arte Galep, mentre la scultura in bronzo è firmata da Jana Bartosova e Giovanni Ticci. Era stata donata al Comune dalla famiglia Bonelli un anno fa. L'intitolazione del parco era nata da un'intuizione dell'Associazione Vivi la Mac Mahon e dintorni ed era stata fortemente sostenuta proprio dal Municipio 8. Nessun atto di vandalismo particolare sarebbe quindi la causa per cui Tex non è più in ginocchio al fianco del suo cavallo Dinamite, ma solo un sintomo di inciviltà. "Stiamo ora cercando di sensibilizzare genitori e famiglie ad avere più cura e rispetto del parco", afferma l'assessora Mandelli.