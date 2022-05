Fan in delirio a Milano per il rapper Shiva: il raduno tra auto danneggiate e furti Era iniziato come un raduno in cui regalare maglie ai propri fan. Poi il rapper Shiva ha fatto partire il corteo per le strade di Milano. Tre auto sono state danneggiate dai ragazzi e sono stati segnalati alcuni furti tra i partecipanti.

A cura di Enrico Spaccini

Il rapper Shiva che regala magliette dal tettuccio di un’auto (frame dalle stories di Instagram)

Le strade di Milano sono state invase ancora una volta dai fan di un rapper. Questa volta a far uscire di casa almeno 500 ragazzi è stato Andrea Arrigoni, meglio conosciuto come Shiva. Milanese classe '99, ha invitato quella che chiama "la sua gente" a partecipare a un give away: cioè un raduno in cui si regalano gadget o, come in questo caso, magliette firmate. Un evento andato in scena nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio e che ha causato non pochi problemi alla viabilità, alle auto parcheggiate per strada e agli stessi che hanno partecipato.

Un give away colorato di rosso

Dalle stories e dai vari post pubblicati su Instagram dallo stesso rapper, si può facilmente immaginare la calca e l'entusiasmo che scorreva tra quelle centinaia di ragazzi. Nella stretta via di Gian Giacomo Mora, in zona Ticinese, Shiva stava in piedi sul tettuccio di un'auto a lanciare alla folla maglie di ogni tipo. Come lui, anche la maggior parte dei presenti era vestita di rosso. Non c'è traccia di imposizione di un dress code, al contrario di quanto aveva fatto Mattia Barbieri, alias Rondo da Sosa, poche settimane fa. A partire dal video girato per il singolo Red Barz Remix, però, il colore rosso sembra essere il grande protagonista: dalla tuta, al cappellino, fino alla bandana. Finito il lancio di maglie, è partito il corteo per la città.

I fan di Shiva che rincorrono la sua auto per le strade della città (foto da Instagram)

Traffico deviato, auto danneggiate e furti

Un evento di questo tipo ha bisogno di una certa organizzazione. Come riporta Il Giorno, Shiva era stato autorizzato a effettuare delle riprese, ma non c'era alcun nulla osta all'assembramento. Tuttavia, come lo stesso rapper ha scritto su Instagram, non è stato girato alcun video: "Ho solo fatto un raduno con la mia gente regalando delle t-shirt". Per far correre tutti quei ragazzi per strada, è stato fatto deviare il traffico. In più, una volta che i vigili urbani hanno fatto disperdere la folla, si è passati alla conta dei danni. Non solo tre auto sono state danneggiate perché i ragazzi ci hanno saltato sopra (a una hanno rotto il parabrezza), ma sono stati registrati anche alcuni furti tra i presenti all'evento.