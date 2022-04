Cosa fare a Milano per Pasqua 2022: mostre ed eventi per adulti e bambini Dai concerti alle mostre e fino agli eventi per i bambini: dopo due anni di restrizioni per la pandemia da Covid-19, tornano gli eventi per il weekend di Pasqua a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, sono tantissimi gli eventi organizzati nella città di Milano per il weekend di Pasqua. Fortunatamente, nonostante l'arrivo di un nucleo di aria fredda che farà abbassare le temperature, per la giornata di Pasqua e Pasquetta dovrebbe esserci cielo sereno. Un clima perfetto per poter partecipare a escursioni o qualsiasi tipo di attività fuori dalla propria abitazione. Di seguito quindi gli eventi organizzati a Milano per Pasqua e Pasquetta 2022.

Mostre e musei aperti a Pasqua e Pasquetta a Milano

Partiamo con la giornata di Pasqua: domenica saranno aperti il Museo del Novecento, il Castello Sforzesco, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale e l'Acquario Civico. Edifici che resteranno chiusi invece il giorno di Pasquetta. Alcuni musei invece saranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta: a Palazzo Reale sarà possibile visitare, dalle 10 alle 19,30, quattro mostre: Tiziano nel Cinquecento, le direttrici dei musei italiani fotografate da Gerald Bruneau, le opere di Joaquin Sorolla e gli scatti di Ferdinando Scianna. Anche in Triennale sarà possibile visitare sia le mostre dedicate a Ettore Sottsass che quella dedicata a Giovanni Gastel. Ancora è possibile vedere la mostra di Raymond Depardon o la mostra "Le Martellate" di Marcello Maloberti. In questo caso, a Pasqua e Pasquetta, sarà possibile accedere agli spazi dalle 11 alle 20.

Anche all'Adi Design Museum, dalle 10.30 alle 20, si potrà visitare l'esposizione che confronta Marco Zanuso e Alessandro Mendini. All'Hangar Bicocca, dalle 10.30 alle 20.30, ci saranno le mostre Metaspore e Sunshine State. Al Museo Diocesano, che domenica e lunedì sarà aperto dalle 10 alle 18, si potrà godere della mostra sulla Passione di Cristo. Al Padiglione d'arte contemporanea per il weekend, dalle 10 alle 19,30, ci sarà la mostra dell'artista Artur Mijewski e una di Vincenzo Neri. Al Mudec, dalle 9.30 alle 19,30, ci sarà una mostra dedicata alla Cina e un'altra sull'attività di Marc Chagall. Aperti in entrambi i giorni sia il Museo del Cenacolo Vinciano, la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana, il Museo della Scienza e della Tecnologia, le Terrazze del Duomo e le Gallerie d'Italia. Alla Fondazione Prada, dalle 10 alle 19, sarà possibile vedere la mostra "Useless Bodies?" di Elmgreen & Dragset. Anche in Stazione Centrale, dalle 10 alle 20 di Pasqua e Pasquetta, si potrà godere della mostra dedicata a Banksy. Agli Arcimboldi invece si potrà vedere quella dedicata a David Bowie.

I concerti a Pasqua e Pasquetta a Milano

Per chi invece vuole trascorrere una Pasqua o Pasquetta all'insegna della musica, all'Arci Bellezza si potrà ascoltare il concerto "Croccante" organizzato alla Palestra Visconti a cui seguirà quello di Young Signorino, Ziliani, Sibode DJ, Teppa Bros de Lo Stato Sociale. Non solo musica. Nel giorno di Pasquetta sarà possibile accedere al Mercatino di Primavera di Piazza Portello o ancora partecipare alle visite guidate al Castello Sforzesco.

Gli eventi per i bambini

La città di Milano offre diversi eventi anche per i più piccoli: alla Fabbrica del Vapore si potrà visitare la mostra su Geronimo Stilton. Al Museo della Scienza e Tecnologia invece ci saranno diversi laboratori a tema spaziale. Allo Spazio Ventura XV si potrà accedere a Scienzaland dove ci saranno tra stazioni di realtà virtuale e si potranno vivere esperienze visive ed educative interessanti. Alla Biblioteca degli Alberi si potranno creare o comporre disegni con ramoscelli o partecipare cacce al tesoro botanico proprio per consentire ai più piccoli una vera connessione con la natura. Anche al Museo di Storia Naturale ci sarà una caccia al tesoro tra insetti, mammiferi e scheletri di dinosauri.