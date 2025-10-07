Dalle famiglie che si oppongono al matrimonio fino alla sparatoria: cosa sappiamo sull’omicidio di Dolores Dori

Una lite tra famiglie sinti si sarebbe trasformata in sparatoria e avrebbe portato alla morte di Dolores Dori, la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda. Oggi sono stati arrestati la mamma e il figlio di 16 anni per tentato omicidio: anche loro avrebbero cercato di colpire la famiglia rivale.

La sparatoria a Lonato del Garda (frame da video carabinieri)

Potrebbe essere una scena da far west americano, invece siamo a Lonato, un paese in provincia di Brescia molto vicino al lago di Garda. Due famiglie di origine sinti avrebbero dato vita a una sparatoria che ha causato la morte di Dolores Dori, che è stata abbandonata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda con tre colpi di pistola tra addome e gamba. La 43enne sarebbe andata insieme al marito a casa dei consuoceri per affrontarli: i due non accettavano il matrimonio tra i loro figli, tanto che il marito di Dori aveva pubblicato sui social un video in cui gridava: "Ridatemi mia figlia, se non ce la rimanderete a casa verremo a prendercela noi", con un'arma da fuoco tra le mani. La lite tra le famiglie è degenerata in una sparatoria, che avuto come conseguenza la morte di Dori. Non sono ancora stati trovati i responsabili dell'omicidio, che sembrano essersi dileguati.

L'omicidio di Dolores Dori

Giovedì 2 ottobre Dori, il marito, il figlio 16enne e la madre si sono presentati sotto casa dei consuoceri. La figlia 23enne si era trasferita dal fidanzato contro la volontà dei genitori, che l'avevano già promessa in sposa a un altro uomo. Tra le due famiglie è nata una discussione e il confronto acceso si è trasformato presto in scontro armato, con la donna che è stata raggiunta da tre proiettili. Dolores Dori era stata lasciata davanti all'ospedale da un'Alfa Romeo con targa falsificata. È morta poco dopo a causa delle ferite da arma da fuoco che le sono state inferte. I responsabili non sono ancora stati trovati. Al momento sono stati arrestati la mamma e il figlio 16enne di Dori per tentato omicidio, considerato che anche loro avrebbero sparato contro la famiglia rivale, ma senza centrare nessuno.

Chi era Dolores Dori

La vittima, residente Camponogara, in provincia di Venezia, era nota alle forze dell'ordine per furti e truffe, soprattutto a danni di anziani. In più, era la sorella di un collaboratore di giustizia, inserito da poco in un programma di protezione. Questo ha portato gli inquirenti a considerare la pista della vendetta, ma i video della dinamica sembrano parlare chiaro. Litigi, pistole, spari, un solo morto, ma potevano essercene di più. Tutto perché la figlia non può sposare l'uomo che ama, tutto perché questo matrimonio non s'ha da fare.