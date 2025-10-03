Ferita con 3 colpi di pistola e abbandonata all’ospedale di Brescia: morta una donna

(immagine di repertorio)È stata abbandonata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda con 3 proiettili all'addome ed è morta. Per Dolores Dori, donna di 44 anni, non c'è stato nulla da fare.

Intorno alle ore 19:00 di ieri, giovedì 2 ottobre, Dolores Dori, una donna 44enne residente a Vicenza, è stata scaricata da un'auto e abbandonata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Per la vittima, non c'è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne la morte.

Al momento indagano per omicidio i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia coordinati dal pubblico ministero Francesca Sussarellu. Gli inquirenti, per ricostruire la vicenda, stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona e dell'ospedale per capire l'auto dalla quale la donna è stata scaricata. Gli investigatori starebbero guardando anche fuori provincia e non escluderebbero che Dori possa essere stata uccisa non lontano da Vicenza per poi essere portata fino a Desenzano, il più lontano possibile dal luogo in cui sono stati esplosi i tre colpi di pistola, e che ci possa essere la collaborazione del fratello dietro l'esecuzione. L'uomo infatti, sarebbe un collaboratore di giustizia da poco inserito nel programma di protezione. Fino a pochi mesi fa, il fratello era detenuto nel carcere di Prato e aveva deciso di parlare con i magistrati per raccontare dinamiche di corruzione e traffici all'interno del penitenziario. Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, anche nel passato della donna ci sarebbero alcuni precedenti: piccoli furti e truffe, spesso ai danni di anziani.