Uccisa con 3 colpi di pistola e abbandonata in ospedale, si cerca il marito: la pista della lite al campo nomadi

Si chiamava Dolores Dori la donna di 43 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre ha perso la vita dopo essere stata abbandonata con 3 proiettili in corpo davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda (Brescia) da un'Alfa Romeo Stelvio con una targa falsificata. Stando a quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, le indagini si starebbero concentrando sulla pista di una lite familiare degenerata all’interno del campo nomadi di Lonato. Gli inquirenti sono alla ricerca del marito e del consuocero che risultano irreperibili.

Chi era Dolores Dori, uccisa con 3 colpi di pistola

Dolores Dori aveva 43 anni, era di origini Sinti e mamma di 3 figli. La donna era residente a Camponogara, comune in provincia di Venezia, dove viveva insieme al marito. Dori era nota alle forze dell’ordine per furti e truffe, soprattutto ai danni di anziani, e perché sorella di un collaboratore di giustizia da poco inserito in un programma di protezione.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, Dori sarebbe stata abbandonata in fin di vita davanti al pronto soccorso di Desenzano intorno alle ore 19:00 di giovedì. Nelle ore successive la 43enne è stata operata, ma invano: è morta poco dopo a causa dei 3 colpi di pistola che l'avevano ferita all'addome e a una gamba. È a quel punto che sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia che, coordinati dal pubblico ministero Francesca Sussarellu, hanno iniziato a indagare per omicidio.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la pista più accreditata sarebbe quella di una lite familiare degenerata all’interno del campo nomadi di Lonato (Brescia). Tra le cause che potrebbero aver portato al litigio, il matrimonio malvisto tra la figlia 23enne e un giovane di Lonato. Secondo gli inquirenti, infatti, la donna sarebbe stata ferita a colpi di pistola proprio nell'accampamento di via Ferrarini dove si era diretta con il marito per un incontro con i futuri consuoceri e il promesso sposo.

Stando a quanto riferito a Fanpage.it, al momento il marito della donna e il consuocero risultano irreperibili. Per questo, carabinieri e Procura sono al lavoro per analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona con l'obiettivo di rintracciare l'auto e i due uomini scomparsi.