Arrestata la madre di Dolores Dori, uccisa in una sparatoria: chi è la “Regina dei Sinti di Pistoia”

Una lite tra famiglie sinti si sarebbe trasformata in sparatoria e avrebbe portato alla morte di Dolores Dori, la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda. Una volta giunti all’accampamento, la madre di Dori, Amalia Levacovich, avrebbe accompagnato Dolores nel campo rom e avrebbe fatto cominciare la sparatoria.

La madre di Dolores Dori, "Regina dei Sinti di Pistoia"

Si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda che ha portato all'omicidio di Dolores Dori lo scorso giovedì 3 ottobre. La vittima era stata abbandonata all'ospedale di Desenzano del Garda (Brescia) con tre colpi di pistola tra addome e gambe. Sua madre, Amalia Levacovich, soprannominata "la regina dei sinti di Pistoia" avrebbe accompagnato Dolores nel campo rom dove sarebbe avvenuta la sparatoria e l'avrebbe fatta cominciare.

La dinamica dell'omicidio

Nella serata di giovedì 2 ottobre, a Lonato, un paese in provincia di Brescia molto vicino al lago di Garda, Dori, insieme al marito, al figlio 16enne e alla madre Amalia Levacovich si sono presentati sotto casa dei consuoceri, all'interno di un campo rom. La figlia 23enne si era già trasferita a casa del fidanzato andando contro la volontà dei genitori, che l'avevano già promessa in sposa a un altro uomo, di "rango" più elevato. La vittima sarebbe andata a casa dei consuoceri per affrontarli e per riprendere la figlia, mentre la lite sarebbe sfociata dopo poco in uno scontro armato. Dori e la madre Levacovich avrebbero aperto il fuoco, ma i rivali avrebbero risposto sparando tre colpi di pistola. L'assassino della donna, stando ai primi rilievi, sarebbe il futuro "consuocero".

La 43enne è stata poi abbandonata da un'Alfa Romeo con tarda falsificata all'ospedale di Desenzano del Garda. La donna poi sarebbe morta poco dopo a causa delle ferite da arma da fuoco che le sono state inferte. Al momento sono stati arrestati il figlio 16enne di Dori e la madre Amalia Levacovich, per tentato omicidio, considerato che anche loro avrebbero sparato all'altra famiglia, senza colpire però nessuno.

Il passato di Dolores Dori

La vittima era residente a Camponogara, in provincia di Venezia. Stando alle informazioni disponibili, nel suo passato ci sarebbero precedenti: era infatti nota alle forze dell'ordine per truffe e furti, spesso a danni di anziani. In più, suo fratello sarebbe un collaboratore di giustizia da poco inserito nel programma di protezione. Fino a pochi mesi fa, il fratello era detenuto nel carcere di Prato e aveva deciso di parlare con i magistrati per raccontare dinamiche di corruzione e traffici all'interno del penitenziario. Questo ha portato gli inquirenti a considerare la pista della vendetta, ma i video della dinamica, raccolti dai carabinieri di Brescia, sembrano parlare chiaro.