Da Paola e Chiara a Tananai: tutti gli artisti milanesi e bresciani in gara al Festival di Sanremo

A cura di Ilaria Quattrone

Mr. Rain, Gianluca Grignani, J-Ax e Dj Jad e ancora Lazza e Tananai: sono solo alcuni dei cantanti lombardi che si esibiranno al Festival di Sanremo 2023. Con loro anche Kekko dei Modà, i Colla Zio, Paola e Chiara e anche Fausto Lama dei Coma Cose.

Il rapper Mr Rain, all'anagrafe Mattia Belardi, è originario di Desenzano del Garda (Brescia). Il 31enne, rapper e produttore musicale sognava da diverso tempo di calcare il palco di Sanremo: porterà in gara il brano "Supereroi".

Alessandro Aleotti e Luca Perrini, in arte J-Ax e Dj Jad, sono gli Articolo 31. Il duo, proprio nell'anno di Sanremo, hanno deciso di riunirsi. Per loro è la prima volta a Sanremo anche perché Ax aveva giurato che non ci sarebbe mai andato.

Entrambi originari di Milano, come spesso hanno sottolineato in diversi loro brani di successo, arrivano sul palco dell'Ariston con il brano "Un Bel viaggio" dove raccontano come si siano allontanati e poi ritrovati. E tra i duo che sono tornati insieme dopo diversi anni, c'è anche quello composto da Paola Iezzi e Chiara Iezzi: le due sorelle milanesi porteranno a Sanremo, il brano "Furore".

Da Tananai ai Colla Zio: tutti i milanesi in gara

Giovanissimi e pieni di entusiasmo per la nuova avventura che li attende, i Colla Zio sono tra i sei selezionati di Sanremo Giovani che canteranno sul palco dell'Ariston. Tutti e sei milanesi, Francesco Lamperti, Andrea Malatesta, Tommaso Bernasconi e Andrea Arminio porteranno "Non mi va".

Anche nei Coma Cose c'è un pizzico di Lombardia. Fausto Zenardelli, in arte Fausto Lama, è originario di Gavardo (Brescia). Oltre a Zanardelli, c'è Francesca Maesiano, in arte California. La coppia sia nella vita che nel lavoro porterà il brano "L'Addio".

Arriva a Sanremo anche il milanese Gianluca Grignani. Il cantautore e rocker porta sull'Ariston il brano "Quando ti manca il fiato" in cui parla di lui e di suo papà. Tra i milanesissimi c'è anche Lazza, all'anagrafe Jacopo Lazzarini. Il 28enne, che ha studiato pianoforte al Conservatorio di Milano, porterà sul palco il brano "Cenere".

Anche Kekko dei Modà, originario di Milano, tornerà a Sanremo insieme alla band dieci anni dopo "Se si potesse non morire". Calcheranno il palco con la canzone "Lasciami". Ultimo, ma non per importanza, c'è Tananai: il cantante, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, torna al Festival con "Tango".