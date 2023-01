Gianluca Grignani a Sanremo 2023: “Spoilerati alcuni secondi del brano Quando ti manca il fiato” Nuovo caso spoiler nel mondo Sanremo 2023: la canzone di Gianluca Grignani sarebbe stata fatta ascoltare in una diretta Facebook da Gian Paolo Serino. Il Messaggero annuncia: “L’artista resta in gara, lo spoiler di pochi secondi non pregiudica la partecipazione al Festival”.

A cura di Gaia Martino

Dopo il caso Giorgia, anche Gianluca Grignani si è ritrovato con il posto per Sanremo 2023 in bilico. Il sito Mowmag ha condiviso il video ripreso dalla diretta Facebook di Gian Paolo Serino nel quale si ascolta per pochi secondi quella che dovrebbe essere la canzone con la quale il cantante sarà in gara. "Di solito non mi incaz*o con Gianluca Grignani, ma avendo parlato con il manager che lo ha seguito per 20 anni, Andrea Ottaviani, ho seguito la "nuova" canzone di Grignani scritta insieme due anni fa, come il remix di "Madre". Lascerei stare ma ho tutti i provini di come voleva farla lui a com'è cambiata", le parole scritte dal critico letterario che lasciano il dubbio. Non è chiaro infatti, si legge sul sito, se quel breve verso del brano che è possibile ascoltare nel video che ora circola sul web, sia la prima o la seconda stesura, quella che Serino dice di aver contribuito a realizzare con l'artista.

Il titolo della canzone che Grignani porterà sul palco dell'Ariston si intitola "Quando ti manca il fiato" e sarebbe dedicata al rapporto controverso dell'artista con il padre. Nel video diffuso in rete, si legge, si sentono distintamente alcune frasi dedicate al papà: "Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere", "Non sto male ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale?".

Gianluca Grignani non rischierebbe la squalifica da Sanremo

Stando a quanto si legge su Il Messaggero, fonti Rai vicine all'organizzazione del Festival avrebbero tranquillizzato i fan specificando che il cantante, nonostante lo spoiler, resterà in gara. "Lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del Festival la partecipazione dell'artista", si legge. Simile il caso Giorgia, verificatosi diverse settimane fa: Discoteca Laziale aveva spoilerato il testo del brano in gara a Sanremo 2023 della cantante. L'errore, commesso da terzi e non dal suo entourage, non ha scatenato il rischio squalifica.