Da Bergamo a Udine in 2 ore e mezza per trasportare un rene da trapiantare: l’impresa dei carabinieri I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno trasportato con una potente “gazzella” un rene dall’ospedale di Bergamo a Udine: 400 chilometri in due ore e mezza.

A cura di Francesco Loiacono

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio verde utilizzata per il trasporto

Di tempo ce n'era poco: un rene appena espiantato da un paziente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo doveva essere trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Misericordia di Udine per essere trapiantato in un altro paziente che ne aveva bisogno. E così ieri pomeriggio, giovedì 6 gennaio, dopo l'attivazione della Centrale trapianti dell'Agenzia regionale emergenza urgenza lombarda (Areu) sono entrati in azione i carabinieri del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano.

L'auto ha percorso circa 400 chilometri in due ore e mezzo

A bordo di un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio verde, un'auto capace di raggiungere e superare anche i 300 chilometri orari, i militari dell'Arma hanno portato l'organo da Bergamo a Udine in due ore e mezza circa. Alle 11.3o il rene è stato prelevato presso l'ospedale bergamasco e alle 14 l'organo è stato consegnato dai carabinieri ai medici dell'ospedale di Udine che dovevano procedere col trapianto: un tragitto di circa 400 chilometri coperto in due ore e mezzo, a una media di circa 160 chilometri orari.

Considerando il giorno particolare, l'Epifania, per il paziente che ha ricevuto il rene si è trattato di un dono della Befana particolare, con una "scopa" altamente tecnologica e capace di "volare" sulla strada. Nelle mani di un pilota esperto dell'Arma, l'Alfa Giulia Quadrifoglio verde è riuscita a salvare una vita. Il provvidenziale trasporto è avvenuto nell'ambito di una convenzione sottoscritta lo scorso novembre tra l'Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia, Areu, e l'Arma dei carabinieri di Milano, in base alla quale è stato deciso per attività di questo tipo di utilizzare la particolare e veloce "gazzella" già in dotazione al comando milanese.