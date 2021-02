in foto: Foto di repertorio

Sono ore di apprensione quelle vissute dai cittadini di Cremia, paese in provincia di Como, dove un uomo è stato dato per disperso dall'alba di stamattina, giovedì 18 febbraio. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, l'allarme per la sua scomparsa improvvisa sarebbe stato dato dai famigliari che non hanno più ricevuto notizie del parente.

Ricerche condotte dai carabinieri con i vigili del fuoco

Sulle sue tracce si sono messi quindi i carabinieri della Compagnia di Menaggio, mentre i vigili del fuoco, allertati, hanno avviato le ricerche scandagliando i fondali del lago. I militari, contemporaneamente, stanno visionando le videocamere di sorveglianza della statale Regina per verificare che l'uomo non sia passato di lì. Nell'eventualità che l'uomo venga ritrovato ferito, è stata richiesta un'ambulanza del Lariosoccorso, ora a supporto delle ricerche e pronta a intervenire in caso di necessità.

Trovato il cadavere del camionista scomparso a Pavia

Nei giorni scorsi è stato ritrovato il cadavere di Filippo Incarbone, un camionista di Vigevano, in provincia di Pavia, scomparso a inizio anno. Per il suo omicidio sono stati fermati due uomini che avrebbero dato indicazioni utili al ritrovamento della salma, infine individuata nel parco del Ticino. L'uomo si era recato a dicembre a casa del fratello, che non l'ha più visto, e avrebbe inviato l'ultimo messaggio alla cognata per farle gli auguri. A insospettirsi per la sua mancanza da casa furono i vicini dell'uomo che, sentendo il cane abbaiare, avevano allertato le forze dell'ordine. Queste, non trovandolo in casa, avevano avviato le ricerche sino al fermo dei due, ora accusati di omicidio, e alla scoperta della sua salma in una darsena del fiume.