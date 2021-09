Covid Lombardia, il bollettino del 12 settembre 2021: 449 contagi e 3 morti In Lombardia sono 449 i nuovi casi Covid registrati, al fronte di 48.882 tamponi analizzati (tra antigenici rapidi e molecolari). Rispetto all’aggiornamento precedente, ci sono 3 decessi (in totale 33.953) e 331 guariti (in totale 830.855). In ospedale ci sono 412 persone in area non critica e degenza ordinaria (+10) e 60 in Terapia Intensiva (+1).

In Lombardia sono 449 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, emersi dall'analisi di 48.882 tamponi (tra test antigenici rapidi e tamponi molecolari). Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 876.310 (con 14.125.914 tamponi effettuati). I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 12 settembre 2021, diramato dal ministero della Salute (in tutta Italia i nuovi casi sono stati 4.664 su 87-453-836 tamponi). Nelle ultime 24 ore, rispetto quindi all'aggiornamento precedente, in Lombardia si registrano 3 decessi; il totale delle vittime complessive nella regione è quindi 33.953 (anche nel bollettino di ieri erano indicati 3 decessi).

Dei 449 nuovi casi, 147 sono stati riscontrati nella provincia di Milano, 59 in quella di Brescia, 39 in quella di Varese, 34 in Monza e Brianza, 13 a Como, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Mantova, 10 a Cremona, 15 a Lecco, 24 a Lodi e 5 nella provincia di Sondrio. I dati, come sempre, fotografano la situazione alla mezzanotte precedente. Gli attualmente positivi sono 11.502, ovvero 115 in più rispetto all'aggiornamento precedente. I guariti del bollettino odierno sono 331 (in totale 830.855 dall'inizio dell'epidemia).

Negli ospedali lombardi ci sono 412 persone ricoverate in area non critica o degenza ordinaria e 60 sono in Terapia Intensiva (con 5 nuovi ingressi). In isolamento fiduciario domiciliare, infine, ci sono 11.030 persone. Rispetto al bollettino di ieri, si nota che c'è stato un leggero aumento dei ricoverati in area non critica (+10) e si conta un posto letto in più occupato in Terapia Intensiva (ieri i pazienti erano 59).