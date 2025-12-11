Cos’è la Auxilium Care Scarl, la cooperativa esterna coinvolta nel caos del San Raffaele di Milano

Auxilium Care Scarl è la cooperativa coinvolta nel caos esploso all’ospedale San Raffaele di Milano tra il 5 e il 7 dicembre. È collegata alla più grande e nota Auxilium Scarl, fondata nel 1999 da Angelo Chiorazzo, oggi consigliere regionale in Basilicata.

L’ospedale San Raffaele di Milano (foto da LaPresse)

Quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre all'interno del San Raffaele di Milano è al centro delle indagini dell'Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano e degli accertamenti dei carabinieri del Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità). Stando a quanto emerso finora, la dirigenza dell'ospedale (privato convenzionato con il pubblico) aveva deciso di affidare la gestione infermieristica della Medicina ad alta intensità, di cure intensive e dell'Admission room a una cooperativa esterna, i cui infermieri si sarebbero rivelati non formati per quel tipo di prestazioni al punto, secondo il personale, da mettere in pericolo la salute dei pazienti stessi. La cooperativa in questione è la Auxilium Care Scarl, collegata alla più grande e nota Auxilium Scarl che dal 2014 collabora con il Gruppo San Donato.

La Auxilium Scarl è stata fondata nel 1999 da Angelo Chiorazzo, imprenditore classe 1973 originario di Senise (in provincia di Potenza, Basilicata) conosciuto anche come "il re delle cooperative bianche". Cresciuto negli ambienti di Comunione e Liberazione e vicino al mondo clericale, Chiorazzo con la sua Auxilium Scarl ha preso in carico la gestione dei servizi infermieristici di diversi ospedali, come nel 2022 quello del Bambino Gesù di Roma, Palidoro e Santa Marinella. Alla stessa cooperativa, inoltre, sono stati affidati negli anni anche la Casa di riposo della Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù e le Case famiglia per ragazze madri e per minori, mentre nel 2018 ha acquisito il capitale del centro medico riabilitativo e dello sport Physicinic S.r.l. di Milano.

Chiorazzo, però, ha lasciato Auxilium Scarl in seguito alla sua elezione nel consiglio regionale della Basilicata (è stato il candidato che ha ottenuto più preferenze ed è anche vicepresidente del Consiglio), lasciando la cooperativa nelle mani del fratello Pietro Francesco Chiorazzo. Come si può vedere nell'ultimo bilancio pubblicato da Auxilium Scarl, che fa riferimento al 2024, il nome di Angelo non appare più nella struttura organizzativa della cooperativa, con Pietro Francesco indicato come presidente e Isabella Retta e Rocco Vincenzo Virgallita membri del cda.

Lo stesso Angelo Chiorazzo ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano che la Auxilium Care Scarl, coinvolta nel caos del San Raffaele di Milano, è "collegata ma indipendente" dalla più grande Auxilium Scarl. A capo della Care, infatti, c'è Nicola D'Aranno: già responsabile dell'area produzione di Scarl e consigliere di amministrazione di Physicinic S.r.l.. Care, in particolare, è stata fondata nel 2013 e, dal 2018, ha sede legale allo stesso indirizzo della Scarl a Roma.

Proprio Care, così come la direzione del San Raffaele di Milano è ora sotto la lente degli investigatori, insieme a Francesco Galli, ovvero l'amministratore unico dell'ospedale che si è dimesso dopo i recenti fatti lasciando il posto a Marco Centenari, già Ceo del Gruppo San Donato.