Errori gravi nelle cure intensive all’ospedale San Raffaele di Milano: si dimette il Ceo Francesco Galli

Francesco Galli, ex CEO dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Francesco Galli si è dimesso dall'incarico di amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano. La decisione è stata presa dopo che il consiglio d'amministrazione del Gruppo San Donato, che gestisce la struttura sanitaria, ha votato all'unanimità l'avvio della procedura di revoca dell'incarico nei suoi confronti. La riunione del cda era stata indetta a seguito del caos che si è scatenato nei giorni scorsi presso il terzo piano dell'Iceberg, dove si trovano il reparto di Medicina ad alta intensità e di cure intensive e l'Admission room, che ha portato al blocco degli accessi al pronto soccorso e il trasferimento dei pazienti in altri reparti. Il cda ha anche indicato Marco Centenari, già amministratore delegato del Gruppo San Donato, come nuovo amministratore unico dell'ospedale.

Alcuni giorni fa, Galli aveva deciso di affidare i reparti del terzo piano dell'Iceberg a una cooperativa esterna di infermieri. I problemi, però, avrebbero iniziato a manifestarsi sin dalla presa in carico del servizio. In alcune mail che sono iniziate a circolare nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, sono stati citati casi in cui alcuni infermieri non sapevano dove si trovassero i farmaci e altri che non avevano mai fatto affiancamento in reparto prima di allora. Un'operatrice, in particolare, avrebbe scambiato due farmaci arrivando a somministrare a un paziente una dose di medicinale dieci volte superiore all'indicazione e diverse terapie non sarebbero state segnate sulle rispettive cartelle cliniche.

Episodi che hanno tratteggiato una situazione "inaccettabile", oltre che potenzialmente fatale per le persone malate, che ha portato i primari coinvolti e la direzione sanitaria dell'ospedale a bloccare l'arrivo di nuovi pazienti dal pronto soccorso e trasferire in altri reparti i ricoverati del settore affidato alla cooperativa.

Il cda del Gruppo San Donato ha, quindi, convocato una riunione d'urgenza nella giornata dell'8 dicembre e votato all'unanimità l'avvio della procedura di revoca dell'incarico di Galli. L'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele, venuto a conoscenza della decisione del consiglio, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni. Galli sarà sostituito da Centenari, che da oggi ricoprirà il duplice ruolo di amministratore delegato del Gruppo San Donato e di amministratore unico dell'ospedale "affinché sia assicurata la assoluta trasparenza e siano tutelate prima di tutto la salute e la sicurezza dei cittadini". Intanto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha "disposto l'avvio immediato di una indagine dell'Ats per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali criticità organizzative o procedurali".