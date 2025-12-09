Chi è Marco Centenari, il Ceo del Gruppo San Donato e nuovo amministratore unico del San Raffaele di Milano

Il cda del Gruppo San Donato ha affidato a Marco Centenari l’incarico di amministratore unico del San Raffaele di Milano dopo il caos all’ospedale e le dimissioni di Francesco Galli. Classe 1968, è laureato in Ingegneria Chimica al Policlinico e Cavaliere della Repubblica dal 2015.

Marco Centenari, Ceo del Gruppo San Donato e dell’IRCCS ospedale San Raffaele di Milano

È Marco Centenari il nuovo amministratore unico dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano. Il 57enne, già Ceo del Gruppo San Donato, ha ricevuto l'incarico nella giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, dopo che Francesco Galli ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni a seguito del caos scoppiato nel fine settimana al terzo piano del polo Iceberg: una serie di errori che ha portato al blocco degli accessi dal pronto soccorso nei reparti di Medicina ad alta intensità e di cure intensive e che avrebbe messo in pericolo la vita di alcuni pazienti.

Chi è Marco Centenari, nuovo Ceo del San Raffaele di Milano

Classe 1968, Centenari è originario di Castelleone, comune nella provincia di Cremona. Dopo una laurea in Ingegneria Chimica conseguita al Politecnico di Milano, ha ottenuto anche un master in Business Administration presso la Sda Bocconi di Milano. Prima di intraprendere la carriera come manager nella sanità, ha lavorato per Air Liquide Italia, per il Gruppo Rosetti e nella gestione delle finanze per Abn Ambro Bank e per Ing Bank. Nel giugno 2015 è stato nominato Cavaliere della Repubblica.

La carriera di Marco Centenari nella sanità

Centenari ha mosso il primo passo da manager nel mondo della sanità e del Gruppo San Donato a Brescia, dove dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica di direttore amministrativo all'Istituto Clinico Sant'Anna e poi ancora dal 2005 al 2019 di amministratore delegato degli Istituti Ospedalieri Bresciani. Poi ancora, sempre all'interno del Gsd, dal 2019 al 2021 è stato amministratore delegato di Villa Erbosa e Villa Chiara a Bologna e dal 2018 degli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano.

L'ingresso di Centenari all'ospedale San Raffaele avviene nel 2021, quando viene eletto amministratore delegato dell'ospedale. Tutto è cambiato nel giugno del 2025, quando Centenari viene eletto amministratore delegato del Gruppo San Donato e lascia la carica al San Raffaele a favore di Francesco Galli. Lo stesso che lo scorso 8 dicembre si è dimesso, di fatto riconsegnando l'incarico di Ceo dell'ospedale ancora a Centenari.