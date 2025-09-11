Cosa rischia il trapper Baby Gang accusato di detenzione illegale di armi da fuoco

milano
L’arresto per possesso di armi da fuoco clandestine potrebbe portare conseguenze pesanti a Baby Gang, considerando le sue condanne precedenti e un possibile coinvolgimento di quattro uomini con passaporto macedone, anch’essi arrestati. Valerio De Gioia, consigliere della Corte D’Appello di Roma, ha spiegato a Fanpage.it cosa rischia il trapper dopo questi nuovi sviluppi.
Intervista a Dott. Valerio De Gioia
Consigliere della Corte d'Appello di Roma
A cura di Matteo Lefons
Baby Gang è di nuovo nei guai. Il trapper, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, è stato arrestato per porto e detenzione illegale di armi da fuoco. La polizia lo ha colto in flagranza di reato: quando è andato a prelevarlo dall'hotel in cui soggiornava, ha trovato una pistola con la matricola abrasa, cioè con il numero identificativo cancellato o manomesso, e il caricatore con 9 proiettili. Nella sua casa in provincia di Lecco invece sono state trovate altre due pistole che il trapper conservava e nascondeva in un mobile. In contemporanea sono stati arrestate quattro persone con passaporto macedone e una di loro aveva l'Ak 47 che Baby Gang avrebbe utilizzato in alcuni video musicali con il collega Simba La Rue. Mouhib era a piede libero in attesa di essere assegnato ai servizi sociali per scontare la condanna definitiva di due anni e nove mesi per la sparatoria vicino a Corso Como.

Valerio De Gioia, consigliere della Corte d’Appello di Roma, ha spiegato a Fanpage.it cosa rischia Baby Gang dopo questo nuovo arresto: "Le pene per chi possiede una pistola abrasa sono molto alte perché si tratta di armi clandestine. In più Baby Gang avrebbe appena iniziato i servizi sociali, ma queste misure sostitutive alla prigione saltano se nel frattempo si commettono altri reati. E ci si ritrova a dover scontare entrambe le condanne insieme, presupponendo che l'imputato è innocente fino a quando le indagini non avranno fatto il loro corso".

In merito alle altre quattro persone arrestate e dell'Ak 47 sequestrato. "L'Ak 47 è un'arma di guerra – precisa De Gioia – e il suo possesso prevede pene ancora più alte (fino a dodici anni, ndr). Il coinvolgimento di questa famiglia macedone renderebbe la vicenda più complessa. Quello che prima era criminalità spicciola potrebbe evolversi in qualcosa di più simile alla criminalità organizzata. E in quel caso interverrebbe l'antimafia". Proprio ieri sera, mercoledì 10 settembre, Baby Gang è salito sul palco per l'ultima volta, ospite del concerto di Emis Killa a Rho Fiera. Potrebbe esser stata la sua ultima apparizione live in attesa che la giustizia si esprima.

