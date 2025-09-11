Arrestato di nuovo il trapper Baby Gang: trovata una pistola nella sua stanza d’albergo a Milano

I carabinieri hanno arrestato nella notte tra il 10 e l’11 settembre il trapper Baby Gang, alias Zaccaria Mouhib. Nella stanza d’albergo di Milano dove il 24enne alloggiava sarebbe stata trovata una pistola detenuta illegalmente.

Baby Gang (foto da Instagram)

Zaccaria Mouhib, il trapper noto al pubblico con il nome di ‘Baby Gang‘, è stato di nuovo arrestato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre. Stando a quanto emerso finora, il 24enne è stato fermato in un albergo di Milano perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa a seguito di una perquisizione della sua stanza. Mouhib aveva appena partecipato al concerto del collega Emis Killa a Fiera Milano e ora si trova nel carcere di San Vittore con l'accusa di porto illegale di arma. Il suo arresto rientrerebbe in un'indagine più ampia coordinata dalla Procura di Lecco che ha portato ad altre perquisizioni e arresti.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Domenico Ezio Basso di Lecco, riguardano un presunto traffico di armi, mentre l'arresto in flagranza per Mouhib è coordinata dall'autorità giudiziaria di Milano. Nella serata del 10 settembre, il trapper 24enne aveva partecipato al concerto di Emis Killa (alias Emiliano Rudolf Giambelli) a Rho Fiera e alloggiava in un albergo milanese. Durante la perquisizione della sua stanza, però, i carabinieri avrebbero trovato una pistola illegalmente detenuta, cosa che ha portato all'arresto in flagranza.

L'ultima storia del trapper è stata pubblicata su Instagram intorno alla mezzanotte e mostra i lampeggianti blu delle pattuglie arrivate per arrestarlo. Intanto, la Procura di Lecco ha disposto altre perquisizioni sempre a carico di Mouhib nella sua abitazione nella provincia di Lecco e arrestato altre quattro persone per reati connessi a droga e armi. Nella casa di Calolziocorte del 24enne i carabinieri avrebbero trovato altre due pistole.

Mouhib era sottoposto a regime di sorveglianza speciale ed era in attesa dell'affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per la sparatoria di luglio 2022 in via Tocqueville a Milano. Il 24enne è coinvolto, poi, in altri processi per i quali ha ottenuto assoluzioni e condanne non ancora definitive.