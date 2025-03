Baby Gang condannato definitivamente a 2 anni e 9 mesi per la sparatoria in corso Como a Milano

video suggerito

È arrivata una condanna definitiva per il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib. La Cassazione ha confermato per lui la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como a Milano, in cui rimasero feriti due uomini di una banda rivale. Sono state inoltre confermate le pene per gli altri imputati, tra cui i 4 anni e 6 mesi per l'amico Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, 22 anni, già condannato in via definitiva a 3 anni e 9 mesi per la faida tra trapper.

Nel luglio 2024 la Corte d'Appello di Milano avevano ridotto per Baby Gang la condanna da 5 anni e 2 mesi in abbreviato a 2 anni 9 mesi e 10 giorni. I giudici avevano condannato tutti gli otto imputati, tra cui l'amico trapper Simba La Rue e i ragazzi della loro "crew", ma avevano ridotto sensibilmente le pene. Tra aggravanti cadute e le attenuanti generiche riconosciute per tutti, le pene erano scese già in appello, come quella di Simba, passata da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.

Baby Gang era stato scarcerato lo scorso giugno e poi gli erano anche stati revocati i domiciliari, mentre è stato già assolto in un altro processo per rapina e condannato in primo grado a tre anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Per la condanna definitiva potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Di recente ha partecipato ad incontri nelle scuole nei quali ha parlato ai ragazzi della sua storia e della sua volontà di cambiare.

Per Simba La Rue la Cassazione a gennaio ha confermato anche la condanna per lesioni e rapina per un'aggressione del primo marzo 2022 in via Settala, a Milano. Blitz deciso dal gruppo "per sfregio e punizione" per "mortificare" la vittima, un giovane che faceva parte del gruppo rivale del trapper Baby Touché.