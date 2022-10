Arrestati i rapper Baby Gang e Simba La Rue: hanno sparato a una gang rivale I due rapper, già al centro di diverse vicende giudiziarie, sono stati arrestati insieme ad altri 9 membri della loro gang. La sparatoria risale al 3 luglio scorso, in via Tocqueville.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono stati arrestati questa mattina i due noti rapper Baby Gang e Simba La Rue insieme ad altri 9 membri della loro gang. Il reato che gli viene contestato è l'aggressione a colpi di arma da fuoco ai danni di alcuni cittadini senegalesi, appartenenti a una banda rivale.

L'aggressione a colpi di pistola

Risale alla notte fra il 2 e il 3 luglio scorso l'aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta in via in via di Tocqueville, davanti a una delle discoteche della movida milanese e a pochi passi da corso Como.

A fronteggiarsi sono da un lato ci sono Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Mohamed Lamine Saida) e dall'altro una banda rivale composta da cittadini senegalesi.

A tirare fuori le pistole e sparare sarebbero però stati i due noti rapper, che condividono lo stesso manager: Malippa (Mounir Chakib), anche lui raggiunto dal provvedimento giudiziario.

Entrambi sono pregiudicati

Entrambi i rapper sono già al centro di altre note vicende giudiziarie. Per Simba La Rue soltanto il 5 ottobre il Giudice di Milano Guido Salvini ha annunciato il processo immediato per la faida con Baby Touché, ovvero Amine Mohamed Amagour.

Baby Gang ha invece diversi processi da affrontare: quello con il collega Neima Ezza per una serie di rapine commesse fra il maggio e il luglio del 2021 a Milano e provincia. Mentre lo scorso 14 luglio è stato denunciato per aver violato il foglio di via che gli impediva di circolare nel territorio di Lecco.

Inoltre Baby Gang è indagato per essere riuscito a introdurre uno smartphone nel carcere di San Vittore mentre era detenuto e registrare alcune immagini che, successivamente, ha inserito in un suo video musicale.