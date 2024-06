video suggerito

Simba La Rue condannato in appello a 3 anni e 9 mesi per la faida con Baby Touché La Corte d'Appello di Milano ha leggermente ridotto la condanna al trapper Simba La Rue per due presunte aggressioni avvenute tra il marzo e il giugno 2022 nell'ambito di una faida con la banda rivale capeggiata dal trapper Baby Touché.

Sima La Rue nel video della canzone "Suite hotel" (da YouTube)

Simba La Rue è stato condannato in appello a 3 anni e 9 mesi. Solo un lieve sconto di pena per il trapper accusato di lesioni e rapina, al secolo Mohamed Lamine Saida, a processo per la cosiddetta "faida tra rapper" con il rivale Baby Touché: i giudici della terza penale (Gazzaniga-Re-D'Addea) hanno anche lievemente ridotto le condanne per altri due imputati (6 anni e 4 mesi la pena più alta).

Al centro del procedimento c'era un'aggressione del primo marzo 2022 in via Settala, a Milano, commessa dal gruppo “per sfregio e punizione” per “mortificare” la vittima, un giovane che faceva parte di un gruppo rivale, quello del trapper padovano Baby Touché.

Simba La Rue, inoltre, si trova a processo insieme all'amico trapper Baby Gang ed altri per una sparatoria del 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como. Sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni e 2 mesi in primo grado e la sentenza dovrebbe arrivare a luglio. Mentre Baby Gang, in testa alle classifiche con il suo ultimo album, (e due condanne in primo grado per rapina e altri reati), rischia di finire a processo anche a Venezia proprio per uno dei capitoli della cosiddetta "faida tra trapper", che nel 2022 aveva portato anche a numerosi arresti tra Milano e Bergamo.