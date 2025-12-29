Cosa fare a Milano a Capodanno 2026: le attrazioni e gli eventi per il 31 dicembre

Capodanno a Milano (Foto da LaPresse)

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per festeggiare il capodanno 2026 a Milano. Cosa c'è in programma e cosa fare in città per attendere l'arrivo del nuovo anno? Come accade ormai da tempo, in piazza Duomo non si terrà il famoso ‘concertone‘ di fine anno con palco, musica e artisti di vario genere. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito che la sera del 31 dicembre, piazza Duomo potrà ospitare al massimo 4.500 persone, oltre al divieto di alcol e fuochi d'artificio. Ma nonostante queste restrizioni, in città non mancheranno eventi e feste già organizzate. Milano ha pensato a tutti con un calendario d’eventi ricco di eventi.

Capodanno 2026 nei locali di Milano

Per il Capodanno 2026 a Milano, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si può scegliere tra cene di gala, show e feste in discoteca, organizzate in molti locali tra cui alcuni iconici. Si parte con JustMe, in zona Parco Sempione, che prevede un Gran Galà con cenone, party e DJ set in una location iconica; Alcatraz, con Gran Galà con cena, live show e festa fino a tardi. Pineta Club: con Gran Gala & Party con cena (place e buffet) e clubbing. The Club: Tema "GRAN GALA' RED DRESS & BLACK TIE" con cena a buffet e party. Poi c'è anche MIB Milano: eleganza e lusso nel centro città con menù guidato o buffet e DJ set. E ancora: 55 FiftyFive che prevede un Dinner Show & DJ Set per una serata coinvolgente. Ma per chi vuole provare anche esperienze diverse, c'è il The Rowing Club che offre un'esperienza elegante con cena e festa sui Navigli; Voya Rooftop è ideale per una vista sulla skyline di Milano; all'Area Zelig e TAM è prevista una serata con Max Angioni per festeggiare con i comici. Al Mercato Centrale si può trascorrere una serata più informale ma al tempo stesso divertente.

Il cinepanettone per l'ultimo dell'anno

Il cinepanettone di quest'anno, al primo posto su tutti è sicuramente Buen Camino di Checco Zalone. Uscito nelle sale il 25 dicembre ha già riscosso grande successo e raggiunto record di incassi. Il film diretto da Gennaro Nunziante è ambientato sul Cammino di Santiago, e mette in scena un "pellegrinaggio laico" che mescola comicità e malinconia. C'è poi anche il film Delitto sulle nevi, un ritorno al genere classico con Christian De Sica e Lillo, girato tra Gressoney e Cervinia, con un cast che include Tony Effe, Maccio Capatonda e altri. E ancora il film Oi Vita Mia, commedia con Pio e Amedeo e Lino Banfi, che ha incassato bene, segnalandosi tra i titoli di punta. E infine si segnala anche Vacanze in Vaticano, un'ipotesi di cinepanettone "speciale" che coinvolge persino il Papa (interpretato da un attore), con un cast ricco come De Sica, Cucinotta, e Vanzina, anche se l'ufficialità come cinepanettone "tradizionale" è da verificare.

Gli spettacoli teatrali a Milano a Capodanno 2026

Molti teatri milanesi in occasione del Capodanno offrono serate speciali con brindisi e party per celebrare la mezzanotte. Il Teatro Franco Parenti offre diverse opzioni: "Pirandello Pulp" (ore 21:45), "Lezione d'amore" (ore 19:45) con Milena Vukotic, e "Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro" (ore 19:30 e 21:45). Il Teatro degli Arcimboldi prevede uno spettacolo di Max Angioni in "Anche meno". Il Teatro Manzoni porta sul palco Vincenzo Salemme con "Ogni promessa è debito". E ancora: il Teatro Carcano: "Hair – The Tribal Love Rock Musical" e uno spettacolo comico con Nuzzo Di Biase. Al Teatro Martinitt c'è in programma "Gli allegri chirurghi", spesso seguito da brindisi. Serata a base di comici e brindisi si mezzanotte anche all'Area Zelig. Infine al Teatro Nazionale è in programma il musical "Flashdance" per una serata travolgente, dove musica, danza e passione si fondono in uno spettacolo indimenticabile.