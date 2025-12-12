Capodanno a Milano: massimo 4500 persone in piazza Duomo e divieto di alcol e fuochi d’artificio

La decisione è stata presa in questi giorni dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Massimo 4.500 persone e divieto di alcol e fuochi d'artificio. Sono queste le principali misure di sicurezza, previste per il Capodanno in piazza Duomo a Milano, stabilite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'incontro erano presenti il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e i vertici delle Forze di Polizia territoriali.

Come si apprende da una nota della Prefettura, "gli spazi della piazza saranno adeguatamente delimitati, assicurando vie di esodo per il deflusso in sicurezza, e presidiati da operatori delle Forze di Polizia, della Polizia Locale di Milano e dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare pronta assistenza ai presenti in Piazza ed attento monitoraggio degli spazi cittadini interessati".

Inoltre, sempre secondo quanto disposto, nell'area di piazza Duomo sarà previsto il divieto di vendita per asporto e di consumo di bevande in vetro, in lattine e di alcolici, nonché il divieto di vendita e di accensione di artifici pirotecnici".

Infine, come da programma, non mancherà un'attenta sorveglianza di tutte le altre zone del centro cittadino e la Galleria Vittorio Emanuele II, dove sono state recentemente installate le nuove telecamere per garantire controlli più efficaci. Anche nelle aree periferiche e in quelle della movida saranno poi assicurati specifici dispositivi di sicurezza svolti da servizi interforze, in collaborazione con la Polizia Locale e con l'ausilio di AMSA al fine di garantire la tempestiva rimozione di rifiuti o altro materiale.

Decisa infine, nella zona di Rogoredo, l'immediata attivazione dei presìdi mobili della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri "con l'obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza e legalità in quell'area".