Il triste capodanno di Milano, piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte: il video
Un Capodanno triste, un po' sottotono quello andato in scena a Milano la scorsa notte. Piazza Duomo, il cuore della città – dove solitamente migliaia di persone si riversano per incontrarsi, scattarsi foto e passeggiare – era già deserta poco dopo la mezzanotte. Come stabilito nelle scorse settimane dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la piazza, per l'ultimo dell'anno, avrebbe potuto ospitare al massimo 4.500 persone. Stabilito sempre per motivi di sicurezza anche il divieto di alcol e fuochi d'artificio. Ma le persone presenti alla fine era davvero poche.
A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernale che la città ospiterà insieme a Cortina, lo scenario per la notte di Capodanno era desolante: complice sia la polizia che invitava le persone, poco dopo la mezzanotte, a lasciare la piazza sia anche che in molti hanno optato per festeggiare in casa con amici oppure in locali o ristoranti.
Già da diversi anni, da quando in piazza Duomo non si tiene più il famoso ‘concertone' di fine anno, il numero delle persone presenti sotto al Duomo è diminuito ma mai come quest'anno. Le restrizioni imposte hanno penalizzato più di quanto si potesse immaginare. Ma nonostante questo il calendario milanese era ricco di eventi e iniziative a tema per festeggiare l'arrivo del 2026. Tra cena di gala, show, feste in discoteca e musica dal vivo in molti locali e ristoranti iconici, ce n'era davvero per tutti i gusti.