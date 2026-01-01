Il triste capodanno di Milano, piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte: il video

Piazza Duomo poco dopo la mezzanotte (foto del videoreporter di Fanpage.it Simone Giancristofaro)

Un Capodanno triste, un po' sottotono quello andato in scena a Milano la scorsa notte. Piazza Duomo, il cuore della città – dove solitamente migliaia di persone si riversano per incontrarsi, scattarsi foto e passeggiare – era già deserta poco dopo la mezzanotte. Come stabilito nelle scorse settimane dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la piazza, per l'ultimo dell'anno, avrebbe potuto ospitare al massimo 4.500 persone. Stabilito sempre per motivi di sicurezza anche il divieto di alcol e fuochi d'artificio. Ma le persone presenti alla fine era davvero poche.

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernale che la città ospiterà insieme a Cortina, lo scenario per la notte di Capodanno era desolante: complice sia la polizia che invitava le persone, poco dopo la mezzanotte, a lasciare la piazza sia anche che in molti hanno optato per festeggiare in casa con amici oppure in locali o ristoranti.

Polizia in piazza Duomo poco dopo la mezzanotte (foto del videoreporter di Fanpage.it Simone Giancristofaro)

Già da diversi anni, da quando in piazza Duomo non si tiene più il famoso ‘concertone' di fine anno, il numero delle persone presenti sotto al Duomo è diminuito ma mai come quest'anno. Le restrizioni imposte hanno penalizzato più di quanto si potesse immaginare. Ma nonostante questo il calendario milanese era ricco di eventi e iniziative a tema per festeggiare l'arrivo del 2026. Tra cena di gala, show, feste in discoteca e musica dal vivo in molti locali e ristoranti iconici, ce n'era davvero per tutti i gusti.