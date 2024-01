Cori e fumogeni al funerale di Nicolò Sposaro, l’ultrà dell’Inter morto in un incidente a 22 anni Nella mattinata di oggi martedì 2 gennaio si sono svolti i funerali del 22enne morto in un incidente a Buscate lo scorso 27 dicembre. L’addio della curva Inter e degli amici: “Ciao fratello” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Addio fratello. Ora tifa da lassù". È solo uno degli striscioni appesi fuori dalla chiesa parrocchiale di Nosate (Milano), dove stamattina hanno avuto luogo i funerali di Nicolò Sposaro, il cuoco 22enne morto lo scorso 27 dicembre in un incidente stradale lungo la Ss336 di Buscate.

Per l'ultimo saluto al 22enne il piazzale della chiesa si è riempito di persone, centinaia tra parenti, amici e compagni di curva durante le partite dell'Inter, di cui Nicolò era tifosissimo. "Sarai sempre con noi. In ogni trasferta, in ogni città, in ogni coro", hanno scritto i membri dell'Inter club di Turbigo. "Ci sarai sempre per noi. Ci manchi già da morire. Un abbraccio dai tuoi fratelli". In mezzo a cartelli, fumogeni, inni. "Nico uno di noi". "Non ci hai portato con te nella trasferta più lunga.. riposa in pace, fratello".

"Ferito nell'incidente, Nicolò ha subito chiamato i soccorsi per aiutare gli amici che erano in auto con lui", sono state le parole del sindaco di Nosate Roberto Cattaneo, che ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di oggi. "Un segno di cordoglio e partecipazione dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità al dolore della famiglia Sposaro".

I due ragazzi che la notte del 27 dicembre erano in macchina con Nicolò si sono salvati: ferito un 19enne che era al suo fianco, mentre è rimasto totalmente indenne un altro passeggero dell'Audi che, per motivi ancora da accertare, è andata improvvisamente a sbattere contro il guardrail della strada di collegamento della SS336 di Malpensa con la A4 Milano-Torino, all'altezza dello svincolo di Buscate.