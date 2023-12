Si schianta con l’auto in autostrada: muore ragazzo di 22 anni, altri due giovani feriti Un giovane di 22 anni ha perso la vita nella notte in un incidente sulla superstrada di Malpensa, all’altezza del comune di Castano Primo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo schianto nella notte sulla superstrada di Malpensa, all'altezza del comune di Castano Primo. Nell'impatto un giovane di 22 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto poco prima delle 3 sulla strada di collegamento della SS336 con la A4: l'auto con a bordo il 22enne e altri suoi due amici di 19 e di 20 anni è andata a sbattere. Al momento non risultano altre auto coinvolte.

Sul posto in poco tempo sono intervenuti i sanitari di due ambulanze, di un'automedica e di un elisoccorso. Nonostante il disperato tentativo di salvare la vita al giovane, nulla sono servite le manovre di rianimazione. Gli altri due ragazzi sono stati portati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto ora stanno indagando gli agenti della polizia stradale: dovranno chiarire chi fosse alla guida dell'auto.