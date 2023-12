Frontale tra due auto a Valfurva: muore un ragazzo di 18 anni, grave una 16enne Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente frontale tra due auto a Valfurva, in provincia di Sondrio.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in Valfurva, in provincia di Sondrio. Poco prima le 9 di oggi lunedì 18 dicembre un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente frontale tra due auto. Inutili tutti i soccorsi, il giovane alla guida dell'auto è morto sul colpo. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La ragazza che era con lui, una 16enne, inviene è stata portata in ospedale in codice Giallo: ha un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'altra auto: per lui non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire nei dettagli quanto accaduto: il ghiaccio e la neve presente in strada potrebbe essere stata la causa dello schianto.