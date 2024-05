video suggerito

Verso la sentenza per Alessia Pifferi, l'avvocato: "Chiederò l'assoluzione, è vissuta nell'ignoranza" "Alessia è vissuta nella povertà e nell' ignoranza. Per questo chiederò l'assoluzione": parla l'avvocata di Alessia Pifferi a poche ore della sua arringa e una possibile sentenza.

A cura di Giorgia Venturini

È il giorno in cui potrebbe arrivare la sentenza per Alessia Pifferi, la donna a processo con l'accusa di aver abbandonato per giorni la sua bimba di 18 mesi provocandone la morte per stenti. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi, dopo una requisitoria durata sei ore, ha chiesto l'ergastolo per l'imputata. Il procuratore aveva detto: "L’obiettivo era sbarazzarsi della figlia perché non riesce a sopportare il peso della responsabilità di una vita che non vuole. Pifferi non ha il coraggio di uccidere direttamente sua figlia, lascia che lo facciano gli eventi, e questo perché non ha problemi mentali". E ha continuato: "Non merita attenuanti generiche perché non c’è stato pentimento, ha sempre mentito recitando una parte con arroganza".

L'avvocata Alessia Pontenani prima di fare il suo ingresso in tribunale oggi lunedì 13 maggio ha precisato che chiederà l’assoluzione: "Alessia è vissuta nella povertà e nell’ ignoranza. Se non ha avuto una piccola pensione che le spettava era solo perché la famiglia non ne ha fatto richiesta. l’ho vista venerdì ma non abbiamo parlato del processo". Sorella di Alessia Pifferi, Viviana, ha invece detto: "Arriviamo a questo giorno devastati, anche perché hanno cercato di buttarci addosso di tutto, io Diana la porto sempre con me e lei sa che noi non l’abbiamo abbandonata”. Mamma ripete: “La colpa non è nostra, Diana merita giustizia".

Intanto il processo è iniziato con il pubblico ministero che ha spiegato che ieri 12 maggio ha inviato alla Corte una memoria con valutazioni sulle carte prodotte dal legale Alessia Pontenani : quest'ultima nell'ultime udienza ha consegnato alla corte documenti che dimostrano le difficoltà accertate dai medici sulla sua assistita quando era piccola, ma il pm nella memoria ha spiegato che a suo parere non cambiano la valutazione dello stato mentale di Pifferi.

L'avvocata Pontenani ha risposto allora che allora vuole che anche suoi consulenti valutino quella documentazione e chiede che sia riaperta l’istruttoria con nuova perizia psichiatrica. Corte si è riunita per decidere e ha rigettato sia la memoria del pm sia la richiesta di aprire istruttoria.