Chi era Mirko Olcelli, lo scialpinista 18enne morto in un incidente stradale a Valfurva Atleta della nazionale italiana Under 20 di scialpinismo, Mirko Lupo Olcelli è morto in un incidente stradale a Valfurva (Sondrio). Il 18enne avrebbe perso il controllo della sua auto a causa dell’asfalto ghiacciato scontrandosi frontalmente con un’altra vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Mirko Olcelli (foto da Facebook)

Si chiamava Mirko Lupo Olcelli il ragazzo deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 18 dicembre, a causa di un incidente stradale lungo la statale 300 nel territorio comunale di Valfurva, in provincia di Sondrio. Atleta dello Sci Club Alta Valtellina, delle Alpi Centrali e della nazionale italiana Under 20 di scialpinismo, il 18enne si trovava alla guida dell'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che sopraggiungeva nella corsia opposta. Al suo fianco c'era una ragazza di 16 anni che avrebbe riportato un trauma toracico e che non sarebbe in pericolo di vita.

I successi di Mirko Olcelli nello scialpinismo

A ricordare Olcelli è stato il Fisi Comitato Alpi Centrali attraverso un post su Facebook. Classe 2005, si era già laureato vicecampione d'Europa individual e vertical nella categoria Under 18 e solo la scorsa domenica, 17 dicembre, aveva partecipato alla staffetta Mixed di Coppa Italia giovani di scialpinismo conquistando il quinto posto a San Martino di Castrozza.

La dinamica dell'incidente e le condizioni degli altri feriti

Stando alle prime informazioni, il 18enne perso il controllo della sua auto probabilmente a causa del ghiaccio mentre stava raggiungendo Santa Caterina pochi minuti prima delle 9 di mattina. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo Operativo e del Radiomobile della Compagnia di Tirano, guidati dal capitano Riccardo Angeletti, che dovranno accertare la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Olcelli ha perso la vita nello schianto frontale con un'altra vettura, mentre la ragazza che gli era seduta accanto ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata dal personale medico all'ospedale di Sondalo. Ha rimediato qualche lesione anche il conducente dell'altra auto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.