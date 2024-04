video suggerito

Chi era Andrea Dall'Armi, il carabiniere morto in un incidente stradale nel Pavese Andrea Dall'Armi è morto nel tardo pomeriggio del 2 aprile al policlinico San Matteo di Pavia. Il carabiniere 49enne era rimasto coinvolto in un incidente con il suo scooter, finito contro un furgone. Nato a Roma, era comandante della Centrale Operativa pavese.

A cura di Enrico Spaccini

Andrea Dall'Armi (foto da Facebook – SIm Carabinieri)

Si chiamava Andrea Dall'Armi il carabiniere deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, in un incidente stradale alle porte di Pavia. Segretario provinciale del Sindacato italiano militare Carabinieri, dal 2011 il 49enne era comandante della Centrale Operativa pavese. Romano di nascita, Dall'Armi lascia la moglie e una figlia di 14 anni. La data del funerale non è stata ancora fissata, poiché bisognerà attendere l'esame autoptico.

L'incidente del 2 aprile alle porte di Pavia

Intorno alle 17 del 2 aprile, un furgone stava svoltando a sinistra per imboccare la ex statale 35 all'altezza di Borgarello, alle porte di Pavia. Il conducente, però, non si sarebbe accorto che dalla corsia opposta stava arrivando uno scooter, guidato da Dall'Armi. Il carabiniere, fuori servizio, è rimasto schiacciato dalle ruote posteriori del furgone e trascinato per alcuni metri.

I vigili del fuoco, chiamati da alcuni passanti, hanno provveduto a estrarre Dall'Armi dalle lamiere. Era ancora vivo, ma il 49enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del policlinico Sam Matteo di Pavia per le gravissime lesioni addominali riportate nello schianto. Gli agenti della polizia stradale si stanno occupando delle indagini: stando a quanto ricostruito finora, pare che l'autista del furgone abbia provato a frenare per evitare lo scontro, senza riuscirci.

Il comando della centrale operativa e gli anni a Milano

Dall'Armi era nato a Roma, ma ormai da anni viveva a Giussago. Prima di arrivare a Pavia nel 2011, però, aveva prestato servizio come capo equipaggio alla squadra Radiomobile di Milano e come capo turno della Centrale Operativa milanese.

Come ha ricordato il Sim Carabinieri Pavia, il 49enne è stato tra i primi a iscriversi al sindacato, tesserandosi il 3 aprile del 2019, cosa che ha fatto di lui in pratica un fondatore.