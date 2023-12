Chi era Nicolò Sposaro, il 22enne morto in un incidente a Buscate: il ricordo della curva dell’Inter Si chiamava Nicolò Sposaro il 22enne che la scorsa notte, sulla strada di collegamento della SS336 di Malpensa con la A4 Milano-Torino all’altezza di Buscate, ha perso il controllo della sua Audi. “Addio fratello”, l’addio della curva Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si chiamava Nicolò Sposaro il 22enne che la scorsa notte, sulla strada di collegamento della SS336 di Malpensa con la A4 Milano-Torino all'altezza di Buscate, ha perso la vita in un incidente: per cause ancora da accertare il giovane, alla guida della sua Audi, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro il guardrail della carreggiata. Gravemente ferito nello schianto uno dei passeggeri, un diciannovenne di Boffalora Ticino. Illesa invece una terza persona a bordo, un ventenne di Novara.

Chi era Nicolò Sposaro

Il 22enne, che abitava a Nosate, era tifosissimo dell'Inter. “Riposa in pace Nicolò. La Curva Nord si stringe al dolore della famiglia. Riposa in pace, fratello nostro”, è stata infatti la dedica del gruppo ultras nerazzurro sulla propria pagina ufficiale Curva Nord Iner.

“Buon viaggio Nicolò. La brigata piange un fratello”, quello del gruppo di tifosi interisti di Nosate Brigata 1908, che ai social ha affidato alcune parole per il compagno di partite a San Siro e trasferte in giro per l'Italia. "Tutta la Brigata si stringe attorno alla famiglia di Nicolò, un nostro fratello che è venuto a mancare questa notte. Gireremo ogni stadio cantando ancora di più per la nostra Inter, come volevi tu".