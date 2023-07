Coppia scoperta due volte nella stessa giornata a fare sesso in un parco pubblico, denunciati Due 40enni sono stati denunciati per atti osceni in lugo pubblico dalla polizia locale di Rho. Gli agenti li hanno scoperti per due volte nella stessa giornata compiere azioni sessualmente esplicite in parchi pubblici.

A cura di Enrico Spaccini

Il parco di via Goglio a Rho intitolato a Lea Garofalo

Una coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dagli agenti della polizia locale di Rho, nella Città Metropolitana di Milano. I due 40enni sono stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale per due volte nell'arco della stessa giornata di lunedì 17 luglio. La denuncia è aggravata dal fatto che si trovavano in parchi frequentati da minorenni.

Gli atti osceni nel parco Lea Garofalo di Rho

Un uomo e una donna sono stati sorpresi la prima volta intorno a mezzogiorno nel parco di via Goglio a Rho, intitolato a Lea Garofalo. Si tratta di un'area verde situata di fronte al cimitero centrale di corso Europa che comprende anche il Parco dell'educazione stradale.

A notare i due è stata la polizia locale. Come riferito dagli agenti, la coppia stava compiendo atti sessualmente espliciti su una panchina del parco. Per questo motivo, i due 40enni sono stati condotti al comando della zona dove è stato spiegato loro che avrebbero potuto rischiare sanzioni che vanno dai 5mila ai 30mila euro.

Il secondo intervento della polizia locale e la denuncia per atti osceni

Nonostante questo, la stessa coppia è stata sorpresa a ripetere le stesse azioni che le erano state già contestate nell'area verde di via Bersaglio, non lontano dal magazzino comunale.

Come nel primo caso, una pattuglia della polizia locale li ha notati e accompagnati ancora al comando. Questa volta, però, per i due è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante di averli commessi in parchi pubblici frequentati anche da minorenni.