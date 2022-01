Coppia di turisti ruba lo smartwatch dimenticato da una passeggera in aeroporto: incastrati dai video Una coppia di turisti lombardi di 65 e 56 anni ha rubato uno smartwatch dimenticato da una passeggera all’aeroporto di Catania. I due sono stati però smascherati dalle telecamere e raggiunti dai carabinieri nella loro abitazione di Brescia.

A cura di Francesco Loiacono

Passeggeri in attesa in aeroporto (Foto di repertorio)

Un'insospettabile coppia di ladri è stata scoperta sull'asse Catania-Brescia. Si tratta di marito e moglie lombardi di 65 e 56 anni, residenti a Brescia e da poco rientrati in Lombardia dopo una trasferta per motivi turistici in Sicilia. I due sono rientrati a casa con un volo partito negli scorsi giorni dall'aeroporto Fontanarossa di Catania e proprio nello scalo catanese hanno commesso un furto per il quale probabilmente pensavano di farla franca.

La dinamica del furto ripresa dalle telecamere

Come ricostruito dai carabinieri del capoluogo di provincia siciliano, infatti, mentre stavano aspettando il loro volo i due hanno notato uno smartwatch abbandonato in aeroporto: il costoso apparecchio, del valore di 400 euro, apparteneva a una passeggera messinese in partenza dall'aeroporto Fontanarossa che se l'era dimenticato. I due turisti, senza pensarci un attimo, si sono impossessati dello smartwatch e poi si sono imbarcati sul loro volo, ritornando a casa come se niente fosse accaduto.

I due turisti sono stati raggiunti dai carabinieri a casa

Il furto è stato però immortalato nella sua interezza dalle telecamere di sicurezza disseminate nell'aeroporto catanese. Le immagini, molto chiare, hanno inchiodato marito e moglie alle loro responsabilità. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all'identità dei due ladri "per caso", che sono stati raggiunti nella loro abitazione di Brescia dai carabinieri della locale compagnia. Di fronte ai militari dell'Arma e soprattutto davanti alle inequivocabili immagini i due turisti hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno anche riconsegnato il maltolto ai carabinieri, che hanno poi riconsegnato lo smartwatch alla legittima proprietaria.